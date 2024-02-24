انت الان تتابع خبر مقارنة مع 2022.. ايرادات العراق الفعلية لسنة 2023 تتراجع بنسبة 16% والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس مؤسسة عراق المستقبل للدراسات الاقتصادية، منار العبيدي ان ايرادات العراق الفعلية لسنة 2023 انخفضت بنسبة 16% بالمجمل مع تراجع الايرادات النفطية بنسبة 19% مقارنة مع 2022 وارتفاع الايرادات غير النفطية بمقدار 39%".وبلغ مجمل الايرادات النفطية للعراق لسنة 2023، 117 ترليون دينار عراقي منخفضة عن 2022 والتي كانت 153 ترليون دينار عراقي، بينما بلغت الايرادات غير النفطية لسنة 2023، 11.25 ترليون دينار عراقي مرتفعة عن 2022 والتي كانت 8 ترليون دينار عراقي، وفقا للعبيدي.

اما على مستوى النفقات، فارتفعت مجمل النفقات الحكومية لتبلغ 142 ترليون دينار عراقي في 2023 منها 24 ترليون دينار نفقات استثمارية والباقي نفقات جارية وخدمات دين، بينما بلغت النفقات الحكومية لسنة 2022، 116.9 ترليون دينار عراقي مثلت النفقات الاستثمارية ما قيمته 12 ترليون دينار عراقي.

كما بلغت النفقات الجارية لسنة 2023 ما قيمته 106.7 ترليون دينار عراقي مرتفعة عن 2022 بنسبة 11.5% اذ كانت قيمتها في حينه 95.7 ترليون دينار عراقي، فيما ارتفعت فاتورة الرواتب بنسبة 8% لتبلغ 74 ترليون دينار في 2023 بعد ان كانت في 2022، 43 ترليون دينار عراقي.