انت الان تتابع خبر بعملية نوعية "خارجية".. الخلية تعلن الإطاحة باثنين من أخطر قيادات "داعش" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للخلية ورد لـ الخليج 365، إنه "تستمر انتصارات أبطال العراق الغيارى على بقايا داعش الارهابي الذين انتهكوا الحرمات واستباحوا الأرض والدماء والأعراض، دعاة الموت والقتل والتشريد وسلب الحقوق والحريات، أعداء الانسانية والاسلام السلام".وأضاف، أنه "بمتابعة شخصية من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وجهود استثنائية وتعقب استخباري استمر لسنوات تمكن ابطال جهاز المخابرات الوطني العراقي من إلقاء القبض على اثنين من أخطر قيادات داعش الارهابي المتورطين بأبشع الجرائم الارهابية في العراق بعملية نوعية خارج الحدود العراقية، ليتم اقتيادهما الى العراق وهم كل من:

- الارهابي عصام عبد علي سعيدان المكنى (ابو زيد) اعلامي ما يسمى ولاية الفلوجة والمتورط بذبح الجندي الشهيد كاظم الركابي والمسؤول عن ادارة جميع الانشطة الاعلامية للعصابات الإرهابية في الفلوجة بعد العام ٢٠١٤ والمتورط بتوثيق الكثير من الجرائم الارهابية والتي كان ابرزها قتل الجنديين الشهيدين مصطفى العذاري وسمير مراد الدلوي.

- الارهابي بشير عبد علي سعيدان المكنى (ابو احمد اتصالات) عسكري ما يسمى ولاية الفلوجة والمسؤول عن جميع العمليات الارهابية لداعش في الفلوجة بعد العام ٢٠١٤، والذي كان يتولى عمليات تأمين وتشفير اتصالات قيادات العصابات الإرهابية".

