اخبار العالم / اخبار العراق

الكشف عن عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق خلال 2024

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الكشف عن عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق خلال 2024 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جاء ذلك في أحدث إحصائية لهذا العام والتي صدرت في يوم 23 من شهر شباط الحالي.

وأوضح المركز وجود زيادة واضحة في عدد المستخدمين عن آخر إحصائية في العام الماضي طبقا لمؤسستي “وي آر سوشيال” We are social و ”ميلت ووتر” Meltwater المتخصصتين في هذا المجال.


وأشار المركز إلى أن عدد مستخدمي المنصات قد تباين في درجة الزيادة والنقصان بالنسبة لمستخدمي المنصات عن العام الماضي، وكما هو موضح:

تيك توك:
أصبح العدد 31.95 مليون مستخدم هذا العام بزيادة كبيرة عن العام الماضي، الذي بلغ 23.88 مليون مستخدم.

فيسبوك:
ازداد العدد وأصبح 19.30 مليون ، في حين كان العام الماضي 17.95 مليون مستخدم.

يوتيوب:
عدد مستخدمي المنصة أصبح 22.80 مليون مستخدم بعد أن كان 24.30 مليون مستخدم العام الماضي.

انستغرام:
أصبح العدد 18.25 مليون هذا العام، بعد أن كان 14 مليون العام الماضي.

فيسبوك ماسنجر:
أصبح العدد 15.70 مليون مستخدم بعد أن كان 15.10 مليون مستخدم العام الماضي.

سناب شات:
أصبح العدد 17.74 مليون مستخدم بعد أن كان 16.10 مليون مستخدم.

اكس:
أصبح عدد المستخدمين 2.55 مليون بعد أن كان 2.50 مليون مستخدم.

لينكد ان:
اصبح عددهم 1.90 مليون بعد أن كان عدد المستخدمين 1.70 مليون مستخدم.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا