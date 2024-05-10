انت الان تتابع خبر زيدان واللامي يبحثان الاجراءات القضائية التي تكفل الحقوق الدستورية والقانونية للصحفيين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للقضاء ورد لـ الخليج 365، ان " زيدان أستقبل فائق زيدان اليوم الخميس الموافق 9 /5 /2024 نقيب الصحفيين مؤيد اللامي".
وأضاف، البيان، ان "اللقاء بحث الاجراءات القضائية التي تكفل الحقوق الدستورية والقانونية لعمل الصحفيين وبما يعزز ثقافة حرية التعبير عن الرأي".
وأضاف، البيان، ان "اللقاء بحث الاجراءات القضائية التي تكفل الحقوق الدستورية والقانونية لعمل الصحفيين وبما يعزز ثقافة حرية التعبير عن الرأي".