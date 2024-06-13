انت الان تتابع خبر الأعرجي: تقارب السيد الصدر والمالكي غير مستبعد وبعض النواب يؤجرون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاعرجي في حديثه لبرنامج (عشرين) الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الانتخابات المبكرة صعبة التنفيذ في الوقت الحالي، ولا مبرر لاجرائها والبعض يريدها لوقف نجاحات السوداني"، مشيرا الى أنه "لا توجد فقرة في الدستور العراقي تمنع رئيس الوزراء من الترشح لولاية ثانية، لكنه منع منتسبي القوات الأمنية فقط، وبعض قوى الإطار تتمنى الانتخابات المبكرة وتخشى نجاح السوداني".وأضاف، ان "الحشد الشعبي صاحب فضل على العراقيين لكن بعض قياداته اساءت الى الدولة، وابقاءه في دائرة الاتهامات سوف يضعفه وهذا يجب ان لا يحدث"، مؤكدا ان "سحب الحشد من المحافظات المحررة قد يعيد داعش اليها، لأن خلايا داعش ما تزال موجودة ويجب العمل على إزاحتها، وتغيير القيادات في الحشد الشعبي وإعادة الهيكلية ورفع الصفة الحزبية عن بعض المنتمين امور ضرورية".

"الصدريون"

وتابع، ان "فوز الكتلة الصدرية وحد الإطار التنسيقي، وأن الصدريين قد ينالوا 100 مقعد مستقبلا، وهمهم الحالي ان لا يكونوا امام الإطار ولا يدخلون بتحالفات قبل الانتخابات بل بعدها، ولا وجود لشيء اسمه (التيار الصدري) وهذه التسمية أطلقت من الغير"، مبينا ان "التقارب بين المالكي والسيد الصدر غير مستبعد".

"الإطار والانتخابات المبكرة"

وأشار الى ان "السوداني كان بارقة الامل للمنظومة السياسية الحالية، ولم يطرح فكرة الولاية الثانية مقابل عدم الترشح في الانتخابات المقبلة"، لافتا الى ان "الإطار يخشى خسارة مقاعده لمصلحة السوداني، وترامب لا يقبل بالإطار التنسيقي ان يحكم في العراق، ومن يؤيد الانتخابات المبكرة هدفه ايقاف نجاحات الحكومة الحالية".

"التجنيد الالزامي"

وشدد الاعرجي، على "ضرورة عودة التجنيد الالزامي لخلق عقيدة صحيحة في الجيش، لأنه قبل 2014 بني على اساس وظيفي غير عقائدي وفي الوقت الحاضر يختلف عما كان عليه".

"التنافس السياسي"

وأكمل نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ان "التنافس السياسي في العراق يميل الى تخريب نجاحات رؤساء الوزراء عموما، والقوى السنية تتحمل مسؤولية الاخفاق بانتخاب رئيس جديد للبرلمان، والبيت الشيعي لا يتحمل مسؤولية تأخير الحسم"، مردفاً أن "رفض الحلبوسي لرئيس برلمان من الانبار (زحمة)، ورئاسته للبرلمان كانت جيدة لكنه ادخل الخلافات السياسية بواجباته الوظيفية".

واستدرك بالقول، أن "بعض النواب أصبحوا يؤجرون من قوى سياسية لفترات محددة، وهناك جهات سياسية تحرك الشارع ضد حكومة السوداني، وبعض الاطراف لا تريد النجاحات للشيعة".

"أنبوب العقبة"

وبين الاعرجي، أن "الرفض لمشروع انبوب البصرة – العقبة (سياسي)، وهو يتضمن تغييرات جيدة"، منوهاً أن "التصعيد في المثنى خطأ رغم مشروعية المطالب".

"الكهرباء والغاز"

وحول منظومة الكهرباء، أكد الاعرجي، أن "الخلل في المنظومة ملموس من قبل المواطنين رغم زيادة الإنتاج، والازمة لا تحل بشهر او شهرين بل تحتاج الى وقت طويل"، مضيفاً أن "مشاريع الغاز استثمرت لأول مرة في حكومة السوداني، وكلفة الجسور التي بنيت مؤخرا اقل من سابقاتها وهذا مؤشر لانخفاض الفساد".

"الاعتداءات على المطاعم الأجنبية"

واختتم الاعرجي، قوله إن "الاعتداء على المطاعم الاجنبية في العراق سيمنع الاستثمار الغربي"، مؤكداً أن "هجمات المطاعم الاخيرة غير عفوية وهدفها اضعاف الحكومة الحالية".