مفوضية الانتخابات توجه دعوة لفئة من سكان نينوى المهجرين للإقليم

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب المفوضية في نينوى في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "المهجرين الذين اضطروا الى ترك محافظاتهم الاصلية خلال الفترة من عام 2004 ولغاية ما قبل عام 2013 ويقيمون حاليا في محافظات اقليم كوردستان (اربيل، السليمانية، دهوك)، مدعوين إلى مراجعة مراكز التسجيل التابعة للمفوضية لغرض اعادة تسجيلهم بايومتريا وتحديث بياناتهم على محافظاتهم الاصلية".

وأضاف أن "الناخبين الذين صدرت لهم بطاقة ناخب في احدى محافظات الاقليم ولديهم بطاقة تموينية صادرة من نينوى، يمكنهم الان مراجعة مراكز التسجيل في الاقليم او نينوى لاعادة بطاقة الناخب الخاصة بهم الى محافظة نينوى او الى محافظاتهم الاصلية التي هجروا منها".

