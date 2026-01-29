خوفا من الاختراق.. نتنياهو يغطي كاميرا هاتفة بلاصق

أعادت صور لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو يستخدم هاتفًا جوالًا مغطاة كاميراته بشريط لاصق داخل الكنيست، فتح نقاشٍ واسعًا حول هواجس الأمن والرقابة في قلب المؤسسة السياسية الإسرائيلية. مشهد بسيط ظاهريًا، لكنه حمل دلالات سياسية وأمنية عميقة، خاصة في توقيت تتصاعد فيه المخاوف من الاختراقات السيبرانية وتسريب المعلومات الحساسة.

الصور التي انتشرت على نطاقٍ واسعاً أظهرت نتنياهو جالسًا على طاولة الحكومة، ثم في لقطةٍ أخرى أثناء إجراء مكالمة هاتفية، وقد حرص على تغطية كاميرا هاتفه، في سلوكٍ اعتبره متابعون دليلاً على قلقٍ متزايداً من التجسس، حتى داخل أكثر الدوائر الرسمية تحصينًا. هذا السلوك، وإن بدا احترازيًا، يعكس مناخًا سياسيًا مشحونًا بالشك، ويطرح تساؤلات حول مستوى الثقة داخل مؤسسات الحكم ذاتها.

صحيفة «معاريف» أوضحت أن وضع أشرطة لاصقة على كاميرات الهواتف إجراء متبع في المنشآت العسكرية والأمنية الحساسة، ويُفرض على الموظفين والزوار على حدٍ سواء. غير أن انتقال هذا الإجراء إلى قاعة الكنيست، وأمام عدسات الإعلام، يمنحه بعدًا رمزيًا لافتًا.

سياسيًا، يكشف المشهد عن دولة تعيش هاجس المراقبة الدائمة، حيث لم تعد التهديدات محصورة بالحدود أو الجبهات، بل باتت كامنة في جهازٍ صغيرًا يحمله الجميع في جيوبهم، بما في ذلك رأس السلطة التنفيذية.