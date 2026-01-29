ولي العهد يستقبل وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة

- 1/3
لبنان يطلق المرحلة الثانية من حصرية السلاح تمهيدا لدعم الجيش
يعمل لبنان على تهيئة المشهدين السياسي والعسكري لإنجاح مرحلة مفصلية في مسار تثبيت الاستقرار عبر إطلاق المرحلة الثانية من حصرية...
حماس: إسرائيل وضعت قيودا على فتح معبر رفح
اتهمت حماس، إسرائيل بفرض قيود على فتح معبر رفح، مما أعاق إعادة تشغيله لفترة طويلة، في خرق لاتفاق غزة وذلك في تصريحات خاصة لقناة...
اليمن بين خطر المخلفات الحربية ومحاولات استعادة الدولة
في وقتٍ لا تزال فيه تداعيات الصراع تلقي بظلالها الثقيلة على المشهد اليمني، برزت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تطورات...
خوفا من الاختراق.. نتنياهو يغطي كاميرا هاتفة بلاصق
أعادت صور لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو يستخدم هاتفًا جوالًا مغطاة كاميراته بشريط لاصق داخل الكنيست، فتح نقاشٍ...
ترامب: أسطولنا المتجه لإيران أكبر من المرسل إلى فنزويلا
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الأسطول الأمريكي المتجه نحو إيران الآن، هو أكبر من ذلك الذي أرسل إلى فنزويلا.وأضاف ترامب أن...
10 ملايين دولار دعما سعوديا لتوفير المياه الآمنة في السودان
وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الدكتور برهم صالح،...
ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟
دفعت أسوأ اضطرابات تشهدها إيران منذ سنوات الولايات المتحدة إلى توجيه تحذيرات شديدة اللهجة إلى طهران من قتل المتظاهرين أو إعادة...
