لبنان يطلق المرحلة الثانية من حصرية السلاح تمهيدا لدعم الجيش يعمل لبنان على تهيئة المشهدين السياسي والعسكري لإنجاح مرحلة مفصلية في مسار تثبيت الاستقرار عبر إطلاق المرحلة الثانية من حصرية... أبها: أبها: دوت الخليج ، الوكالات 09 شعبان 1447 هـ 09 شعبان 1447 هـ حماس: إسرائيل وضعت قيودا على فتح معبر رفح اتهمت حماس، إسرائيل بفرض قيود على فتح معبر رفح، مما أعاق إعادة تشغيله لفترة طويلة، في خرق لاتفاق غزة وذلك في تصريحات خاصة لقناة... غزة: الوكالات غزة: الوكالات 09 شعبان 1447 هـ 09 شعبان 1447 هـ اليمن بين خطر المخلفات الحربية ومحاولات استعادة الدولة في وقتٍ لا تزال فيه تداعيات الصراع تلقي بظلالها الثقيلة على المشهد اليمني، برزت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تطورات... أبها: دوت الخليج، الوكالات أبها: دوت الخليج، الوكالات 09 شعبان 1447 هـ 09 شعبان 1447 هـ خوفا من الاختراق.. نتنياهو يغطي كاميرا هاتفة بلاصق أعادت صور لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو يستخدم هاتفًا جوالًا مغطاة كاميراته بشريط لاصق داخل الكنيست، فتح نقاشٍ... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 09 شعبان 1447 هـ 09 شعبان 1447 هـ ترامب: أسطولنا المتجه لإيران أكبر من المرسل إلى فنزويلا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الأسطول الأمريكي المتجه نحو إيران الآن، هو أكبر من ذلك الذي أرسل إلى فنزويلا.وأضاف ترامب أن... واشنطن: الوكالات واشنطن: الوكالات 09 شعبان 1447 هـ 09 شعبان 1447 هـ 10 ملايين دولار دعما سعوديا لتوفير المياه الآمنة في السودان وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الدكتور برهم صالح،... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 09 شعبان 1447 هـ 09 شعبان 1447 هـ ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟ دفعت أسوأ اضطرابات تشهدها إيران منذ سنوات الولايات المتحدة إلى توجيه تحذيرات شديدة اللهجة إلى طهران من قتل المتظاهرين أو إعادة... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 09 شعبان 1447 هـ 09 شعبان 1447 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يستقبل وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.