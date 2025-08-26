انت الان تتابع خبر برلماني عن تمرير قائمة السفراء: كسرنا النصاب وسنطعن أمام المحكمة الاتحادية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الفتلاوي في تصريح لـ الخليج 365، إن القائمة تضم 105 أسماء، لم تُعرض سيرهم الذاتية أمام لجنة العلاقات الخارجية، موضحاً أن ما ورد للبرلمان مجرد أسماء، وصلت حولها تقارير “فيد باك” من السفارات ومن وزارة الخارجية نفسها، تؤكد أن 80% منهم أسماء غير مرغوبة وبعضهم مشمول بعقوبات وبإجراءات اجتثاث البعث.وأضاف أن القائمة تضمنت أسماء أقارب لسياسيين ونواب وأبنائهم، فضلاً عن شخصيات تشغل حالياً مناصب رفيعة في الدولة، مشيراً إلى أن قانون الخدمة الدبلوماسية يحدد أن 25% من السفراء يمكن أن يكونوا من خارج السلك، لكن بشرط أن يكونوا من النخب وأصحاب الشهادات والكفاءات، لا أن يتم اختيار أشخاص سبق طردهم من ثلاث سفارات.

واتهم الفتلاوي بعض الكتل السياسية بمحاولة “بيع” هذه المناصب على شكل مقاعد، واصفاً ما جرى بأنه “مهزلة سياسية”، مؤكداً أن النصاب كُسر مجدداً في جلسة اليوم، وأن البرلمان سيواصل الاعتراض على تمرير هذه القائمة، موضحاً انه سيتم اللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن بهذا التمرير غير القانوني.

