انت الان تتابع خبر برلماني: قانون الحشد سيرحل الى الدورة البرلمانية الجديدة.. هذا السبب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الفائز في حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الخلافات بين المكونات هو من عطل عمل البرلمان وليس الاختلاف الحاصل داخل الإطار التنسيقي وهناك فرق كبير بين الامرين"، مردفاً أن "تساهل الرئاسة وعدم التزامها بالنظام الداخلي فاقم ازمة البرلمان وغيب دوره الرقابي، والرئاسة غيبت عدد نتائج التصويت ولا نعلم كم عدد المصوتين او الرافضين للقوانين".

ولفت الى ان "قانون الحشد الشعبي سيرحل الى الدورة البرلمانية الجديدة مع قانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية وذلك لضيق الوقت قبيل اجراء الانتخابات، واعتراض النواب"، موضحاً أن "الحشد لديه قانونين في البرلمان الأول الهيكلية والثاني للتقاعد، وهناك اعتراضات من قبل الكتل المتواجدة في إدارة الدولة ويجب إيضاح الامر لهم واقناعهم، من اجل عدم السماح للدول الأجنبية بالتدخل".

وأكمل، أن "ضعف المشرع العراقي تسبب بالسماح للقرارات الخارجية بالتدخل بالشأن العراقي، نتيجة تباعد وجهات النظر والديمقراطية المفرطة".