السامرائي ينعى "رفيق دربه"

بغداد - ياسين صفوان - وقال السامرائي في منشور له: "أعزّي نفسي برحيل صديق العمر ورفيق الدرب، المغفور له بإذن الله عمار صباح عرب، الذي كان الأخ والصديق الأقرب لي في كل مراحل حياتي، واليوم أفقد برحيله صديقاً شاركني مسيرة الحياة والعمل ولازال، وسيبقى أثره الطيب وخلقه الكريم شاهداً على كل لحظة عشناها معاً".



واتم: "رحمك الله يا عمار رحمة واسعة، وجعل مثواك الجنة، وألهمنا وأهلك وذويك ومحبيك وجميع أصدقائنا الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

