انت الان تتابع خبر حكومة كردستان برسالة لبغداد: مساواة رواتب ومخصصات البيشمركة مع أقرانهم بالجيش العراقي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان لحكومة الإقليم ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ترأس، اليوم الاثنين 15 أيلول 2025، اجتماعاً مخصصاً لمتابعة إجراءات وخطوات توحيد قوات البيشمركة، والإصلاحات الجارية في مفاصل وزارة شؤون البيشمركة".

وثمن رئيس الحكومة "التقدم المحرز في مسار الإصلاح"، مؤكداً "على حتمية استكمال هذه العملية وإنجاحها".

وفي هذا الصدد، جرى في الاجتماع اتخاذ حزمة من القرارات المهمة التي تهدف إلى تسريع وتيرة الإصلاحات.

ومن أبرز هذه القرارات، توحيد الوحدات الحسابية لكافة تشكيلات البيشمركة في وحدة حسابية موحدة ضمن وزارة شؤون البيشمركة، على أن تخضع لإشراف وزارة المالية والاقتصاد من حيث المحاسبية والمالية، ووفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

كذلك، تقرر المضي قدماً في إعادة هيكلية ومفاصل البيشمركة بما ينسجم مع البرنامج الإصلاحي للحكومة.

وفي محور آخر، تطرق الاجتماع إلى مسألة تسريع إنجاز معاملات تقاعد منتسبي البيشمركة، حيث وجّه رئيس الحكومة الجهات المعنية "بضرورة حفظ مصالحهم، وتذليل كافة العقبات القانونية والفنية التي قد تؤخر صرف رواتبهم ومستحقاتهم".

كذلك دعا الاجتماع الحكومة الاتحادية إلى "مساواة الرواتب والمستحقات المالية لقوات البيشمركة مع أقرانهم في الجيش العراقي"، مؤكداً أن "البيشمركة، بموجب الدستور، هي جزء من المنظومة الدفاعية للعراق، مما يستوجب ضمان كافة حقوقها ومستحقاتها المالية في هذا الإطار".

