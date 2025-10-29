انت الان تتابع خبر المفوضية: رئاسة الوزراء هي من تحدد عطلة المدارس خلال الانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "المفوضية نسقت عملها مع وزارة التربية لغرض استلام المدارس من يوم 5 تشرين الثاني المقبل ولغاية 13 من الشهر ذاته"، مؤكدة أن "المفوضية ليست طرفا في منح العطلة الرسمية للمدارس".



وأضافت الغلاي، ان "هذا القرار يخص رئاسة الوزراء حصرا"، مبينة ان "المفوضية ابلغت فقط بحاجتها لعدد من المدارس وليس جميعها خلال الفترة المحددة أعلاه".