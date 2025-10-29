انت الان تتابع خبر مفوضية الانتخابات تستبعد حسين عرب من السباق الانتخابي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب الوكالة الرسمية، فان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استبعدت النائب الحالي والمرشح للانتخابات المقبلة حسين عرب من السباق الانتخابي، على خلفية عدم إثبات صحة وثيقته الدراسية خلال عملية التدقيق الأخيرة.



كانت المفوضية قد أعلنت في وقتٍ سابق عن استبعاد عدد من المرشحين في عموم المحافظات، على خلفية مخالفات قانونية أو فقدان شرط "حسن السيرة والسلوك" المنصوص عليه في قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020.

