انت الان تتابع خبر العراق يعلق حول تصويت مجلس الأمن على قرار دعم خطة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان أنها "تُعربُ عن ترحيبِها بتصويتِ مجلسِ الأمنِ التابعِ للأممِ المتحدة على القرارِ المتعلّقِ بدعمِ خطةِ الحكمِ الذاتي في الصحراءِ الغربيّة الذي تقدمت به مملكة المغرب الشقيقة ، وبالجهودِ الدبلوماسية التي أسهمت في بلورةِ التفاهماتِ التي أفضت إلى اعتمادِ القرار، والذي جدّد دعمَهُ للمسارِ السياسي القائمِ على هذه المبادرة، بوصفِها إطاراً واقعياً وبنّاءً من شأنِهِ الإسهامُ في تسويةِ هذا النزاعِ بشكلٍ سلميٍّ ودائم".وأكدت، "دعمَها للجهودِ الأمميّةِ الراميةِ إلى التوصّلِ إلى حلٍّ سياسي واقعي ودائمٍ ومتوافقٍ عليه، يُنهي هذا النزاعَ وفقاً لقراراتِ الشرعيّةِ الدوليّة، وبما يضمنُ الأمنَ والاستقرارَ في المنطقة، ويُعزّزُ التعاونَ الإقليميَّ البنّاءَ بين جميعِ الأطراف".