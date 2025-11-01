انت الان تتابع خبر أول تعليق عراقي على افتتاح المتحف المصري الكبير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان، "تُعرب وزارة الخارجية عن خالص تهاني وتبريكات جمهورية العراق إلى حكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة، بمناسبة الافتتاح الرسمي لـ المتحف المصري الكبير، هذا الصرح الثقافي والحضاري العظيم الذي يجسد عمق التاريخ المصري وإسهاماته الخالدة في مسيرة الحضارة الإنسانية".وأضاف البيان "تثني الوزارة على هذا المشروع الرائد الذي يُعد حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، بما يضمه من كنوز وآثار توثق مجد مصر وأصالتها، وتقدم للعالم صورة حيّة عن رقي الإنسان المصري وإبداعه عبر العصور".

وأشادات الوزارة "بما تمثله أرض الكنانة من منارة للإبداع والرقي، ومركز إشعاع ثقافي وحضاري يُضاف إلى سجلها الحافل بالعطاء الإنساني"، مجددة "تأكيدها على عمق الوشائج التاريخية التي تربط الحضارتين العراقية والمصرية، اللتين شكّلتا معاً أسس الوعي الإنساني الأول وأسهمتا في بناء معالم التقدم والمعرفة عبر التاريخ".