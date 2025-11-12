انت الان تتابع خبر السوداني: ائتلافنا أولاً وسنراعي مصالح الكل حتى من اختار المقاطعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

وأضاف "سنراعي مصالح الكل حتى من اختار المقاطعة، العراق للجميع وسيظل للجميع"، معربا عن شكره إلى المرجعية الدينية الرشيدة.

ودعا السوداني الجميع إلى جعل مصلحة البلد هي العليا واحترام إرادة الناخبين، مضيفا "المرحلة المقبلة تستهدف بلورة حكومة جديدة قادرة على تمثيل البرامج".

وأعلنت مفوضية الانتخابات، مساء اليوم الأربعاء، نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الثلاثاء في بغداد والمحافظات تصدرها ائتلاف الإعمار والتنمية.