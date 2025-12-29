انت الان تتابع خبر عزت الشابندر: نهيب بأعضاء البرلمان عدم الرضوخ لإرادات تُجار المبادئ بالتصويت للجهلة والسُرّاق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الشابندر في تدوينة صفحته الرسمية وتابعتها الخليج 365، إن "الإطار التنسيقي يتحمل المسؤولية الأكبر بالحفاظ ولو على المستوى الأدنى من كرامة ووظيفة المؤسسة التشريعية في العراق".



وأضاف الشابندر، "نهيب بأعضاء مجلس النواب عدم الرضوخ لإرادات تُجار المبادئ بالتصويت للجهلة والسُرّاق"، مستدركا "كم هو محزن أن يتمكن المخلوع من تحويل برلمانكم إلى سوق نخاسة الغلَبة فيه للمال الحرام".