انت الان تتابع خبر نواب الدورة السادسة يؤدون اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان – عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مراسلنا أن "أعضاء مجلس النواب بدأوا بتأدية اليمين الدستورية، في الجلسة الأولى للدورة السادسة لمجلس النواب العراقي".وعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته الأولى التي من المقرر أن تتضمن انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، استناداً إلى نصوص الدستور العراقي الدائم لعام 2005، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني واستكمال الإجراءات الفنية داخل القبة البرلمانية.