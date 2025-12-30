انت الان تتابع خبر الديمقراطي الكردستاني يلوح بالانسحاب من العملية السياسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عضو الحزب وفا محمد لـ الخليج 365، ان "هناك وعودا من كتل سياسية وزعماء بتغيير معادلة حسم منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب لصالح مرشحنا شاخوان عبد الله"، مبينا "ننتظر الموقف اليوم بشان ذلك".

وأضاف ان "عدم التصويت على شاخوان يعتبر عدم التصويت على المكون الكردي الفائز وضرب التوافق والعرف السياسي الذي يكون الاستحقاق للفائز الأكبر بالمكون الكردي"، مشيرا الى انه "في حال استمرار الموقف لصالح شخصية أخرى ضد الديمقراطي وخاصة شخصية ريبوار كريم فهو ضرب المصالح الكردية".

وتابع ان "ريبوار كريم لا يمثل الإقليم والاغلبية"، لافتا الى انه "الديمقراطي سيتخذ مواقف جريئة مع حكومة بغداد والاطار التنسيقي تصل الى الانسحاب من العملية السياسية، في حال عدم حسم هذا الامر".

