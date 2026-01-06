انت الان تتابع خبر واشنطن: ملتزمون بالعمل مع القوات العراقية لبناء مستقبل آمن ومزدهر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت السفارة في منشور على صفحتها الرسمية بالفيسبوك، وتابعتها الخليج 365، "بينما يحتفل العراق بالذكرى الخامسة بعد المئة لتأسيس الجيش العراقي، نُشيد بخدمة وتضحيات قوات الأمن العراقية، بما في ذلك قوات البيشمركة، في الدفاع عن العراق وحماية سيادته".

وأضافت ان "الولايات المتحدة تقر بالدور الحيوي لتلك القوات في تحقيق النصر الميداني الذي تحقق بشق الأنفس على تنظيم داعش، وفي دعم عراق مستقر، مؤكدة "التزامنا بالعمل مع القوات الأمنية العراقية فيما يواصل العراق بناء مستقبل أكثر أمانًا وازدهارًا لشعبه".

