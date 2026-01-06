انت الان تتابع خبر السيد الحكيم والسامرائي يبحثان التوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة القادمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس تحالف العزم مثنّى السّامرائي، التقى رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم"، مبينا انه "جرى بحث مسار الالتزام بالتوقيتات الدستورية وصولاً إلى تشكيل الحكومة القادمة، وتبادل وجهات النظر بشأن أولويات المرحلة المقبلة".

واضاف ان "اللقاء تناول بحث أسس المنهج الذي يُفترض أن يدير الدولة في المرحلة القادمة، والاستعداد لمواجهة التحديات المطروحة، وفي مقدمتها التحدي الاقتصادي، بما يعزّز الاستقرار ويواكب تطلعات المواطنين في هذه المرحلة الحساسة".

