البرلمان يرفع جلسته الى يوم غد الاحد

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ان "مجلس النواب رفع جلسته إلى يوم غد الاحد".وكان قد عقد مجلس النواب، جلسته الثالثة برئاسة هيبت الحلبوسي في وقت سابق من اليوم؛ لمناقشة ملف الإيرادات غير النفطية بحضور :مدير عام الهيئة العامة للضرائبمدير عام الهيئة العامة للكماركومدير عام هيئة المنافذ الحدودية".

وبعد التصويت على إضافتها على جدول الأعمال، صوت مجلس النواب صوّت على توصية إلى وزارة التربية لإعادة العمل بنظام تحسين المعدل للسنة الدراسية 2024–2025، واعتماد نظام المحاولات، والسماح لطلبة السادس الإعدادي بالدوام في المدارس وأداء الامتحانات.