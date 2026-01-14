انت الان تتابع خبر من 81 إلى 15 اسماً فقط.. البرلمان يعلن المرشحين لرئاسة الجمهورية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمجلس، ورد لـ الخليج 365، انه "استناداً الى احكام المادة (4) من قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، تعلن رئاسة مجلس النواب أسماء المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية للترشح لمنصب رئيس جمهورية العراق والمنصوص عليها في المادة (1) من القانون المذكور وحسب ما يأتي:1. شوان حويز فريق نامق2. احمد عبد الله توفيق احمد3. حسين طه حسن محمد سنجاري4. نجم الدين عبد الكريم حمه كريم نصر الله5. اسو فريدون علي6. سامان علي إسماعيل شالي7. صباح صالح سعيد8. عبد الله محمد علي ظاهر9. عبد اللطيف محمد جمال رشيد شيخ محمد10. اقبال عبد الله امين حليوي11. نزار محمد سعيد محمد كنجي12. سردار عبد الله محمود تايمز13. فؤاد محمد حسين بكي14. مثنى امين نادر15. نوزاد هادي مولود".

وأضاف البيان، "ولمن لم يظهر اسمه ضمن المرشحين المستوفين للشروط القانونية ممن تقدم بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية العليا بطلب تحريري معفو من الرسم القانوني خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ هذا الإعلان".

وقبل 3 أيام، أكد الأمين العام لمجلس النواب، صفوان الجرجري، أن عدد المتقدمين للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية بلغ 81 مرشحاً، مبيناً أن "عمليات تدقيق أسماء المرشحين وسيرهم الذاتية لا تزال جارية لغاية الآن".

