الكشف عن سيناريوهات جلسة الغد حول رئاسة الجمهورية وتنصيب المالكي رسميا لرئاسة الوزراء (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - وقال الفايز في تصريح للسومرية نيوز، ان "الجلسة ستمضي بسلاسة وسيتم حسم ملف رئاسة الجمهورية بنسبة كبيرة، مشيرا الى ان "الاطار التنسيقي لم يحس موقفه بشان التصويت لغاية الان بالتزامن مع استمرار الاتصالات والاجتماعات السياسية مع جميع الأطراف".



وتابع، انه "لا نتوقع وجود ثلث معطل حتى من الكتل التي سجلت اعتراضها على ترشيح رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لرئاسة الوزراء ومن المؤمل ان يحسم ملف رئاسة الوزراء خلال جلسة الغد".