اخبار العالم / اخبار العراق

رسالة مفتوحة من الشابندر إلى "شيعة الاطار": المالكي فاز بالثلاث فلا تخذلوه بالرابعة

0 نشر
0 تبليغ

رسالة مفتوحة من الشابندر إلى "شيعة الاطار": المالكي فاز بالثلاث فلا تخذلوه بالرابعة

انت الان تتابع خبر رسالة مفتوحة من الشابندر إلى "شيعة الاطار": المالكي فاز بالثلاث فلا تخذلوه بالرابعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الشابندر في تديونة له: "إلى شيعة الإطار رسالة مفتوحة: لقد فاز المالكي بالثقة ثلاث مرات، الاُولى حين تنازل له أخوه السوداني بناءً على تفويضكم، والثانية بعدم اعتراض (المرجعية الدينية) على ترشيحه رغم محاولات بعضكم، والثالثة بتصويت غالبيتكم لصالح ترشيحه بناءً على مقترحكم".

وأضاف: "إياكم وأن تخذلوه في الرابعة بالتضامن مع صِبيةٍ ماتزال لعنة الفساد والتزوير تلاحقهم. احذروا صفحاتٍ سودًا سيكتبها التأريخ".
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا