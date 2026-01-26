انت الان تتابع خبر رسالة مفتوحة من الشابندر إلى "شيعة الاطار": المالكي فاز بالثلاث فلا تخذلوه بالرابعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الشابندر في تديونة له: "إلى شيعة الإطار رسالة مفتوحة: لقد فاز المالكي بالثقة ثلاث مرات، الاُولى حين تنازل له أخوه السوداني بناءً على تفويضكم، والثانية بعدم اعتراض (المرجعية الدينية) على ترشيحه رغم محاولات بعضكم، والثالثة بتصويت غالبيتكم لصالح ترشيحه بناءً على مقترحكم".



وأضاف: "إياكم وأن تخذلوه في الرابعة بالتضامن مع صِبيةٍ ماتزال لعنة الفساد والتزوير تلاحقهم. احذروا صفحاتٍ سودًا سيكتبها التأريخ".

