انت الان تتابع خبر الزيدي يبحث مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة ملف المفقودين الكويتيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته الخليج 365، أن ياماشيتا قدمت في مستهل اللقاء التهاني إلى الزيدي بمناسبة نيله ثقة مجلس النواب وتشكيل الحكومة الجديدة.وجرى خلال اللقاء بحث مجمل الملفات ذات العلاقة بين العراق والأمم المتحدة، بضمنها الإجراءات والخطوات المتخذة بشأن ملف المفقودين الكويتيين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن العراق ينظر إلى هذا الملف بوصفه "قضية إنسانية"، مشيراً إلى عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين العراقي والكويتي، ومشدداً في الوقت ذاته على حرص الحكومة العراقية على معالجة هذا الملف.

من جانبها، أشادت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالخطوات التي حققتها الحكومة العراقية في المجالين الاقتصادي والأمني، مؤكدة استمرار دعم الأمم المتحدة لجهود العراق ومسارات العمل الهادفة إلى تعزيز الاستقرار والتنمية.

