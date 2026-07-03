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رئيس الجمهورية الى طهران للمشاركة في مراسم تشييع وتوديع السيد الخامنئي

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رئيس الجمهورية الى طهران للمشاركة في مراسم تشييع وتوديع السيد الخامنئي

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " رئيس الجمهورية نزار ئاميدي غادر، اليوم الجمعة 3 تموز 2026، العاصمة بغداد متوجهاً إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، للمشاركة في مراسم تشييع وتوديع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي رحمه الله".
وأضافت انه "من المقرر أن يلتقي الرئيس في إطار الزيارة، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، وعدداً من المسؤولين، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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