انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية الى طهران للمشاركة في مراسم تشييع وتوديع السيد الخامنئي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " رئيس الجمهورية نزار ئاميدي غادر، اليوم الجمعة 3 تموز 2026، العاصمة بغداد متوجهاً إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، للمشاركة في مراسم تشييع وتوديع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي رحمه الله".

وأضافت انه "من المقرر أن يلتقي الرئيس في إطار الزيارة، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، وعدداً من المسؤولين، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين".

