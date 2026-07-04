انت الان تتابع خبر بمرسوم جمهوري.. إحالة السوداني وأعضاء حكومته السابقة إلى التقاعد (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقاً للوثيقة التي تنشرها الخليج 365، فإن المرسوم الجمهوري رقم (24) صدر استناداً إلى أحكام البند (سابعاً) من المادة (73) من الدستور، والبند (أولاً) من المادة (14) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء الحالي.وبحسب المعلومات الواردة، فإن المرسوم استثنى الوزراء الذين احتفظوا بمناصبهم في التشكيلة الحكومية الحالية، ومن بينهم وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير العدل خالد شواني.

نص المرسوم الجمهوري:

تضمن المرسوم في فقرته الأولى إحالة رئيس وأعضاء مجلس الوزراء السابقين إلى التقاعد، وهم كل من:

محمد شياع صبار السوداني (رئيس مجلس الوزراء)، حيان عبد الغني عبد الزهرة (نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير النفط)، طيف سامي محمد (وزير المالية)، عبد الأمير كامل عبد الله (وزير الداخلية)، صالح مهدي مطلب (وزير الصحة)، خالد بتال نجم (وزير الصناعة والمعادن)، أثير داود سلمان (وزير التجارة)، عون ذياب عبد الله (وزير الموارد المائية)، أحمد فكاك أحمد (وزير الثقافة والسياحة والآثار)، أحمد جاسم صابر (وزير العمل والشؤون الاجتماعية)، هه لو مصطفى العسكري (وزير البيئة)، وبنكين عبد الله ريكاني (وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة).