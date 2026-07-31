انت الان تتابع خبر وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الكندية تعزيز العلاقات الثنائية ودعم سبل التعاون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة الخارجية في بيان، ورد لـ الخليج 365، أن “وزير الخارجية فؤاد حسين تلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة”.



وأضاف البيان، أن “وزيرة الخارجية الكندية أكدت حرص حكومة بلادها على الارتقاء بالعلاقات مع العراق وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، كما جددت تهنئتها لفؤاد حسين بمناسبة توليه مهام وزارة الخارجية، متمنيةً له التوفيق في مهامه”.

من جانبه، أعرب حسين عن "شكره لنظيرته الكندية على تهنئتها"، مثمناً "حرصها على تعزيز العلاقات الثنائية، كما رحب بتعيين سفير جديد لكندا لدى العراق، معرباً عن تطلعه إلى تطوير التعاون بين البلدين".

وأشار البيان إلى أن "وزيرة الخارجية الكندية أكدت دعم حكومة بلادها لسياسة الحكومة العراقية الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة"، مجددةً التزام كندا "بمواصلة دعم العراق في مختلف المجالات".

وأعرب حسين عن "تقديره للدعم الذي قدمته أوتاوا للعراق خلال مختلف المراحل"، مشيداً "بمستوى التعاون القائم بين البلدين".

وفي سياق متصل، أعربت الوزيرة الكندية عن "سعادتها باستضافة كندا للمنتخب العراقي لكرة القدم لخوض مباراة على أراضيها"، معتبرةً أن "ذلك يسهم في تعزيز أواصر الصداقة بين الشعبين.

واختتم البيان بالإشارة إلى أن "فؤاد حسين وجه دعوة رسمية إلى وزيرة الخارجية الكندية لزيارة العراق، بما يسهم في تعزيز الحوار السياسي وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين".