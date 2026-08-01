اخبار العالم / اخبار العراق

الزيدي يترأس اجتماعاً مخصصاً لإقرار الصيغة النهائية للبرنامج الحكومي

0 نشر
0 تبليغ

الزيدي يترأس اجتماعاً مخصصاً لإقرار الصيغة النهائية للبرنامج الحكومي

انت الان تتابع خبر الزيدي يترأس اجتماعاً مخصصاً لإقرار الصيغة النهائية للبرنامج الحكومي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الزيدي، ان الأخير "ترأس اجتماعاً خُصص لمراجعة وإقرار الصيغة النهائية للبرنامج الحكومي، بحضور الأمين العام لمجلس الوزراء، وعدد من المستشارين المعنيين".

وشهد الاجتماع "استعراضاً شاملاً لمحاور البرنامج وأولوياته، ومناقشة الملاحظات النهائية بما يضمن تكامل الرؤى والأهداف، تمهيداً لإقراره بصيغته النهائية، ورفعه إلى مجلس النواب، بما يعكس التزامات الحكومة تجاه تنفيذ برنامجها، وتحقيق الإصلاحات، وتسريع وتيرة التنمية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

Advertisements

قد تقرأ أيضا