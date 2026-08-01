انت الان تتابع خبر الزيدي يترأس اجتماعاً مخصصاً لإقرار الصيغة النهائية للبرنامج الحكومي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الزيدي، ان الأخير "ترأس اجتماعاً خُصص لمراجعة وإقرار الصيغة النهائية للبرنامج الحكومي، بحضور الأمين العام لمجلس الوزراء، وعدد من المستشارين المعنيين".



وشهد الاجتماع "استعراضاً شاملاً لمحاور البرنامج وأولوياته، ومناقشة الملاحظات النهائية بما يضمن تكامل الرؤى والأهداف، تمهيداً لإقراره بصيغته النهائية، ورفعه إلى مجلس النواب، بما يعكس التزامات الحكومة تجاه تنفيذ برنامجها، وتحقيق الإصلاحات، وتسريع وتيرة التنمية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".