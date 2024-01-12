اليابان | تعرف على العطلات الوطنية في اليابان خلال عام 2024

مجتمع 13/01/2024

تتزامن العطلات الوطنية في اليابان لعام 2024، من أول يوم في السنة حتى يوم عيد الشكر للعمال، بحيث يكون هناك مزيد من عطل نهاية الأسبوع التي تمتد لثلاثة أيام أكثر من المعتاد.

في عام 2024، يتوقع أن تكون هناك 16 عطلة وطنية في اليابان طوال السنة. يشير التقرير إلى وجود مزيد من عطل نهاية الأسبوع التي تمتد لثلاثة أيام أكثر من المعتاد. يحدث ذلك عندما تقع العطلات في تواريخ ثابتة يوم الجمعة أو الاثنين، أو عندما تكون يوم العطلة يوم الأحد ويتم تأجيلها ليوم الاثنين.

العطلات الوطنية خلال عام 2024 موضحة الجدول التالي

تم إعداد البيانات بواسطةNippon.com، بناءً على بيانات مكتب رئاسة الوزراء.

نظرة عامة على لعطلات الرسمية

الثلاثة أيام الأخيرة من العام تُعتبر عادة عطلة في اليابان، حيث تتوقف العديد من الشركات والمدارس عن العمل. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر الثالث من يناير/ كانون الثاني جزءًا من الفترة الاحتفالية ببداية العام الجديد، ويكون عطلة لدى معظم الأشخاص. يشمل ذلك إغلاق الشركات والمؤسسات التعليمية، وتستمر هذه العطلة للتمتع بالاحتفالات والاستراحة خلال بداية السنة الجديدة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: © بيكستا)