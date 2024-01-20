اليابان | أكثر من 80٪ من الشركات اليابانية تخطط لرفع الأجور في 2024

مجتمع 21/01/2024

وفقًا لدراسة استقصائية التي أُجريت للشركات اليابانية، تبين أن أكثر من 80% منها تخطط لرفع الأجور في عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، يهدف حوالي 10% من هذه الشركات إلى تنفيذ زيادة أعلى من تلك التي تم تنفيذها في عام 2023.

تم إجراء دراسة استقصائية عبر الإنترنت من قبل شركة طوكيو شوكو للأبحاث على 4581 شركة في الفترة بين 1 و11 ديسمبر/كانون الأول، وأظهرت الدراسة أن 82.9% من هذه الشركات، أي 3799 شركة، تعتزم رفع الأجور في عام 2024. ومن هذه الشركات، تخطط 51.5% لتنفيذ زيادة في الأجور على قدم المساواة، بينما تعتزم 19.7% تطبيق زيادة أقل في الأجور، و11.6% تخطط لزيادة أكبر. وفي الوقت نفسه، أكدت 17.0% من الشركات المشمولة في الدراسة أنه ليس لديها أي احتمال لتنفيذ زيادات في الأجور.

من بين الشركات التي تعتزم رفع الأجور في عام 2024، وجد أن 14.1% منها تعتبر شركات كبيرة برأس مال يزيد عن 100 مليون ين، بينما تعتبر 11.3% منها مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم برأس مال أقل من 100 مليون ين. ومن جهة أخرى، كشفت الدراسة أن 17.9% من الشركات التي لا تعتزم زيادة الأجور تعتبر صغيرة أو متوسطة الحجم، مما يقارب ضعف النسبة بين الشركات الكبيرة التي تبلغ 9.2%. وقد علقت شركة طوكيو شوكو للأبحاث على هذه النتائج بالقول إن ”العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تزال تعاني من تأثيرات تراجع الأداء الاقتصادي، مما يجعل من الصعب عليها رفع الأجور“.

حسب الصناعة، فقد تصدر قطاع العقارات قائمة الشركات التي تعتزم رفع الأجور في عام 2024 بنسبة 17.5%، وهي أعلى نسبة مقارنة بالسنة السابقة (19 من أصل 108 شركات). يليه قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 15.6%، ثم صناعة الخدمات بنسبة 13.1%. وفي السياق نفسه، سجل قطاع التمويل والتأمين أعلى نسبة من الشركات التي من المرجح أن تكون زيادات أجورها أقل مما كانت عليه في عام 2023، بنسبة 42.4%.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)