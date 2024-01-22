اليابان | جزر غوتو في ناغاساكي: كنز من المهرجانات الفريدة والجمال الطبيعي

تفخر جزر غوتو في محافظة ناغاساكي بغناها بالتنوع المحلي والمناظر الطبيعية. ولكل مجتمع هناك تقاليده الثقافية المميزة، كما تعد الجزر موطنا لبعض أكثر المناظر الطبيعية جمالا في اليابان. ومهرجان هيتوماتو الفريد هو أحد أكثر المهرجانات إثارة للاهتمام (والغرابة) في اليابان. لا تزال أصول المهرجان – فضلا عن اسمه – لغزا للجميع، حتى بالنسبة للسكان المحليين. وفي فصل الصيف، يتم أداء رقصات نينبوتسو أودوري (رقصات سوترا) الغريبة في إطار فعاليات مهرجان أوبون لإحياء ذكرى الموتى. تختلف الرقصات بشكل كبير عن تلك الموجودة في أجزاء أخرى من البلاد، وهي بمثابة تذكير بالروابط الثقافية الوثيقة بين هذه الجزر والبر الرئيسي الآسيوي.

هيتوماتو: أغرب مهرجان شعبي في اليابان؟

تولدت لدي قناعة بعد تجولي في جميع أنحاء اليابان من أجل تصوير المهرجانات، أن الجزر الصغيرة هي موطن للتقاليد الأكثر غرابة في البلاد. فكل جزيرة صغيرة تقريبا وطأتها قدماي لها مهرجاناتها الفريدة، الكثير منها في غاية الغرابة. ولعل العزلة التي عاشتها تلك المجتمعات النائية هي التي أدت إلى تطور مثل هذه الثقافة المحلية المتميزة.

رأيت الكثير من المهرجانات الغريبة والرائعة، من بينها مشاجرات عنيفة بين رجال متصارعين وتقاليد سريالية بعض الشيء، حافظ عليها سكان الجزر ذات الكثافة السكانية القليلة في أقصى الأرخبيل الياباني.



ينبعث من الشمس التي تختفي في بحر من الغيوم وهجا دافئا على الصورة الظليلة لنقطة تاكاساكي في جزيرة ناكادوري.

من بين جميع المهرجانات الغريبة التي تقيمها جزر اليابان، كان مهرجان هيتوماتو ماتسوري في جزيرة فوكوي ضمن جزر غوتو بمحافظة ناغاساكي على الدوام مصدر جذب خاص لي. يقام مهرجان هيتوماتو في منطقة شيموساكيياما بالجزيرة في ثالث يوم أحد من شهر يناير/كانون الثاني والذي يوافق أول اكتمال للقمر في العام الجديد. لا تزال جذور المهرجان لغزا محيرا. لا يبدو أن أحدا – ولا حتى السكان المحليين – على معرفة بكيفية أو زمن تطوره أو حتى أصل كلمة هيتوماتو. لطالما كنت معجبا بالطريقة التي يحافظ بها السكان المحليون على التقاليد دون الشعور بضرورة تجميع بعض التفسيرات لأصولها المفترضة أو معناها الأعمق. وقد كنت متحمسا للسفر إلى الجزيرة وإلقاء نظرة مباشرة على مهرجان هيتوماتو الغريب والذي لم يخيب توقعاتي.



المؤلف خلال مهرجان هيتوماتو، وجهه ملطخ بالكامل بالسخام.

حالة من الفوضى في هيتوماتو ماتسوري

تبدأ فعاليات هيتوماتو بمباريات لهواة السومو في حرم معبد شيراهاما الشينتوي. وما إن تنتهي العروض، حتى تقف امرأتان ترتديان ثوبي كيمونو مزخرفين فوق براميل الساكي بشكل غير ثابت وتشاركان في لعبة المضارب والريشة ”هانيتسوكي“ التي تمارس تقليديا في رأس السنة الجديدة. ثم تتصاعد الأمور بسرعة من هناك. وسرعان ما تمتلئ الشوارع بشبان ملطخين بالسخام يتقاتلون بشكل محموم للاستحواذ على واراداما (كرة ثقيلة من القش مصنوعة من حبل سميك مجدول) في لعبة تعرف باسم تاماسيسيري. ما يلي ذلك هو بمثابة مجموعة من أروع مشاهد المهرجانات الغريبة. تتطور الأمور بسرعة مثل نهر متدفق، وكان عليّ أن أعمل بجد لمواكبتها.



امرأة تقف على برميل للمشاركة في لعبة المضارب والريشة. مشاهد غريبة مثل هذه موجودة في كل مكان في مهرجان هيتوماتو.



رجال يرتدون مآزر يتصارعون للاستحواذ على كرة واراداما.

وفي ظل هذا الجزء الصاخب من الاحتفالات، يتم تلطيخ المتفرجين الأبرياء بشكل عشوائي بالسخام المعروف محليا باسم هيغورا. تصرخ النساء ويهربن يائسات للإفلات من براثن الرجال الملطخين بالسخام، في حين ينتحب الكثير من الأطفال من هول الصدمة بشكل لا يمكن السيطرة عليه. وقد وقعتُ ضحية لتلك الممارسات عدة مرات أثناء التصوير. ويعتقد السكان أن من يتم تلطيخهم يحظون بعام كامل مفعم بالحظ السعيد والحماية من المرض.



تلطيخ وجه امرأة بالسخام. ويعتقد أن سخام هيغورا يمنح حماية من المرض خلال العام التالي.

تصل الإثارة ذروتها مع دخول ”زوري (صندل من القش)“ ضخم يزن 350 كغ. يجوب الصندل الشوارع محمولا من قبل أقوى الرجال في الجزيرة. وعند ظهور الصندل العملاق، كانت هناك شابات من حولي تراقبنه بخوف، ولكن لسبب وجيه. فأي امرأة عزباء قد تكون سيئة الحظ، حيث يقبض عليها وتلقى فوق الصندل وتتعرض لاصطدام عنيف بينما يجوب الصندل الشوارع.



يتم رفع الشابات بالتتابع على صندل القش العملاق ويحملن في الشوارع. لا تزال هذه الممارسات مستمرة منذ قرون، لدرجة أن الناس نسوا الهدف منها.

قُبض على امرأة أمام عيني مباشرة. تشير نظرة اليأس في عينيها أثناء محاولتها الهروب وعندما قبض عليها أخيرا، إلى أن هذا الجزء من الاحتفالات لا يحظى بشعبية بين كل الناس. إن مشهد الصندل العملاق وهو يقفز ببطء عبر الشوارع بينما يتم التقاط امرأة تلو الأخرى ووضعها فوقه، يلخص الجو الروحاني الذي يجعل من مهرجانات الجزر مثل هذا تجربة غير عادية ولا تُنسى.

تبدو هذه الفعاليات غريبة للوهلة الأولى. ولكن بالنظر إلى أن مثل هذه المشاهد تتكرر في تلك الشوارع كل عام منذ قرون، فإن هذه الممارسات تتحول مع الوقت من أعمال غريبة إلى عادات عريقة تستحق الاحترام إلى حد المهابة في بعض الأحيان. المهرجان عفوي وعاطفي ويتخلله الكثير من المرح. تمتلئ الشوارع بالوجوه المبتسمة والصراخ. يجمع المهرجان الذي يقام في يومنا الحالي الكثير من الفعاليات التي كانت تقام في الماضي على مدار أيام، ​​ما يضفي على هيتوماتو إحساسا مميزا بالقوة.



صبي وجهه ملطخ بالسخام يستجدي عبثا تعاطف والده.

عجائب الطبيعة في العام الجديد

يكون أواخر الشتاء عادة في جزر غوتو وقتا جميلا للزيارة. فالهواء المنعش دائما في هذا الجزء من البلاد يكون نقيا بشكل خاص في هذا الوقت من العام، ما يجعل من شروق الشمس وغروبها لحظات في غاية السحر. أحد الأماكن الذي يحظى بجاذبية على نحو خاص هو خليج أريكاوا في ناكادوري، وهي جزيرة محاطة بالعديد من الجزر الصغيرة الخلابة. ويشعر المشاهد للقوارب التي تتحرك ذهابا وإيابا عبر المياه الصافية، كما لو أن الوقت قد توقف.



يمنح شروق الشمس وغروبها لحظات سحرية في خليج أريكاوا.

يقام في معبد آوكاتا الشينتوي بجزيرة ناكادوري حفل بلوغ سن الرشد وذلك كجزء من احتفالات العام الجديد. يعود الكثير من الناس إلى الجزيرة للاحتفال بالعام الجديد. ويحتفل شبان وشابات بعيد ميلادهم العشرين وهم يرتدون أجمل بدلاتهم أو الكيمونو، مفعمين بالآمال والأحلام أثناء مشاركتهم في هذه الفعالية الرسمية بمناسبة انضمامهم إلى مجتمع البالغين. تتيح جزر غوتو – في شهر واحد فقط – فرصة تجربة مراسم رصينة عريقة بمناسبة بلوغ سن الرشد ومشاهدة مهرجان هيتوماتو الصاخب. وهذا التباين هو أحد الأشياء التي تجعل زيارة هذه الجزر ممتعة للغاية.



شباب يظهرون بأبهى حلتهم في ظل الأجواء الاحتفالية التقليدية بمناسبة بلوغ سن الرشد.

رقصات أوبون في منتصف الصيف والتأثيرات القارية

لكل فصل في جزر غوتو جاذبيته الخاصة، لكن الصيف يعد وقتا جذابا على نحو خاص في العام. تمتلك الجزر الكثير من الشواطئ الجميلة التي تتميز بمياه صافية وضحلة ومنحدرة بلطف في شاطئ تاكاهاما في جزيرة فوكوي. تتألق الجزر بعدة ألوان: بياض الشواطئ الجميل وخضرة الجبال الكثيفة والتدرجات الخفيفة في زرقة المحيط. تجتمع كل هذه الأشياء معا على شواطئ جزر غوتو، وعجائب الطبيعة البكر تلك تبهج الحواس عن قرب. وبعيدا عن الساحل، تحتوي الجزر أيضا على الكثير من الأماكن المناسبة للاستمتاع بالهواء النقي في الغابات الظليلة والمنعزلة، بما في ذلك شلال دوندون بوتشي الشهير.



اختيرت مياه شاطئ تاكاهاما الجميلة المحاطة بالجبال الخضراء من بين الأفضل في اليابان.



يعد شلال دوندون بوتشي المكان المفضل للسباحة للأطفال المحليين خلال أشهر الصيف الحارة.

أشهر احتفالات الصيف في الجزر هو ”نينبوتسو أودوري“ خلال مهرجان أوبون في منتصف الصيف لاستدعاء الموتى. وعلى الرغم من أن كل منطقة تستخدم اسما خاصا بها للرقصات – تشانكوكو في فوكوي، أوموندي في ساغانو، أونيؤندي في تومي، كاكي أودوري في تامانوؤرا – إلا أنها جميعها تضم مزيجا من أجراس شو وطبول تايكو. يرتدي السكان المحليون أزياء تقليدية مميزة ويغنون ويتمايلون على إيقاع تلك الآلات. إنه مشهد مثير وغريب، وتذكير حي بتاريخ الجزر العريق باعتبارها ممرا للتأثيرات الثقافية من البر الرئيسي.



أداء رقصة تشانكوكو أثناء أوبون لطمأنة أرواح الموتى.



الأزياء الملونة وقرع الطبول الحيوي من بين عوامل الجذب في رقصات أوموندي.

تتيح جزر غوتو مجموعة غنية من التجارب، بدءا من الاستمتاع بالجمال الطبيعي الساحر وانتهاء بالمهرجانات الفريدة. وفي كل مرة أزور الجزر أتذكر مدى عمق هذا المكان وتميزه، وما إن أستقل العبّارة للعودة إلى البر الرئيسي حتى أجد نفسي دائما أخطط للعودة إليها.



أونيؤندي هي رقصة أوبون أخرى تمارس لإحياء ذكرى الموتى.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية بتاريخ 19 أبريل/نيسان 2018. الترجمة من الإنجليزية. الصور والنص من كورويوا ماساكازو من 96Box)