اليابان | تعرف على المواعيد المتوقعة لتفتح أزهار الساكورا خلال 2024 في اليابان

سياحة وسفر 22/01/2024

فصل الربيع في اليابان يشبه لوحة فنية تزيّنها مشاهد لا تُرى إلا في الأحلام. يبدأ هذا الفصل من النصف الثاني لشهر مارس/آذار ويستمر حتى أوائل شهر مايو/أيار. خلال هذه الفترة، تجذب أزهار أشجار الساكورا اليابانية الساحرة سواء السياح أو السكان المحليين بألوانها المبهجة، حيث تكسو اليابان بدرجات اللون الوردي المختلفة.

فصل الربيع في اليابان هو فترة سحرية تتميز بمشاهد الزهور الجميلة، خاصة زهور أشجار الكرز المعروفة باسم ”ساكورا“. يعد موسم تفتح أزهار الساكورا حدثًا هامًا في التقاليد الثقافية اليابانية، حيث يحتفل الناس بتنزهات تحت الأشجار وعقد المهرجانات والاحتفالات للاستمتاع بجمال الطبيعة.

تبدأ هذه الزهور بالتفتح في جميع أنحاء اليابان تقريبًا في نفس الفترة، وتستمر لمدة بضعة أسابيع. يعد تفتح زهور الساكورا هو رمز للبدايات الجديدة والجمال الفاني، وتعد فترة مشاهدة زهور الساكورا فرصة رائعة للاستمتاع بجمال الطبيعة في اليابان.

بناءً على توقعات وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في 10 يناير/كانون الثاني، من المتوقع أن يشهد موسم تفتح زهرة الساكورا لعام 2024 ظروفًا غير عادية. يتوقع أن يكون الطقس أدفأ من المعتاد في جميع أنحاء اليابان من يناير/كانون الثاني حتى مارس/آذار، مما سيؤدي إلى ازدياد سرعة تفتح زهور الكرز.

وفي ضوء هذا التوقع، من أن يكون هناك تفتح مبكر لزهور الساكورا في بعض المناطق مقارنةً بالمعدل العام، ويعتبر هذا التغيير في جدول زهرة الساكورا فرصة رائعة للمتابعين والزوار للاستمتاع بجمال الزهور الربيعية في وقتٍ أبكر من المعتاد.

توقعات تفتح زهور الساكورا لهذا العام تشير إلى أنها ستتفتح في محافظة كوتشي في شيكوكو في حدود 18 مارس/ آذار، متبوعة بمناطق واسعة في غرب اليابان وبعض مناطق شرق اليابان في أواخر مارس/ آذار. ستتحرك موجة تفتح زهور الساكورا نحو الشمال في هوكوريكو وتوهوكو خلال أبريل، وستصل إلى هوكايدو في نهاية الشهر. يتوقع أن تبدأ زهور الساكورا في طوكيو في 23 مارس/ آذار، بينما ستظهر في سابورو بعد ستة أسابيع، في حدود 2 مايو/ أيار..

تقوم وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بإجراء توقعاتها استنادًا إلى أشجار الساكورا ”سومي-يوشينو“ في حوالي 1000 موقع في جميع أنحاء البلاد. من الممكن رؤية تحديثات لأماكن مختلفة في موقع Otenki Navigatore site (متاح باللغة اليابانية فقط)

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: © بيكستا)