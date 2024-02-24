اليابان | جولة بالواقع الافتراضي بين مناطق الجذب السياحي في طوكيو

الوجهات السياحية الأكثر شعبية في اليابان

اليابان في فيديوسياحة وسفر 25/02/2024

في هذه المقالة نلقي نظرة على بعض أفضل المواقع السياحية التي تغطيها سلسلتنا ”طوكيو بالواقع الافتراضي“.

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عجائب طوكيو العديدة

عاد الزوار إلى المواقع السياحية اليابانية بأعداد كبيرة في عام 2023. وبدافع من الظروف المواتية مثل ضعف الين، تجاوز عدد السياح 22 مليونًا بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، ليصل بذلك إلى مستويات ما قبل الوباء.

وقد كانت طوكيو، عاصمة البلاد، تحظى بشعبية خاصة بين الزوار الأجانب. حيث الأحياء الفريدة في المدينة - بدءًا من أجواء حي أساكوسا المعبر عن حقبة إيدو إلى المحلات الحصرية في حي جينزا وإلى ثقافة الـ أوتاكو في ”المدينة الكهربائية“ في حي أكيهابارا - المكتظة بالسياح الباحثين عن المتعة والوجبات اللذيذة وفرص التسوق المليئة بالعروض.

إلا أن طوكيو كذلك تجذب زوارها إلى مناظرها الطبيعية الجميلة، والتي تتحول بشكل كبير مع تغير فصول السنة. وبعض المواقع التي يستمتع بها زوار العاصمة تشمل خندق القصر الإمبراطوري، حيث تزين أزهار الكرز حجارة جدران القلعة في فصل الربيع، وجبل تاكاو، وهو مكان للتنزه يضم أكثر من 1600 نوع من النباتات، وحديقة معبد ميجي الخارجية، حيث صفوف من أشجار الجنكة - الشجرة الرسمية لطوكيو – التي تغمر الأرض باللون الأصفر الذهبي في فصل الخريف.

ومن عوامل الجذب الأخرى في المدينة هي المناظر الليلية المضيئة بشكل خلاب والتي تجذب الزوار الذين يتطلعون إلى التقاط الصورة المثالية، خاصة في فصل الشتاء. وقد لفت برج طوكيو الأنظار، الذي احتفل بالذكرى الخامسة والستين لافتتاحه في 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بإضاءته الليلية التي ضمت نسخة طبق الأصل له يبلغ ارتفاعها 10 أمتار.

وإطلالات طوكيو بالواقع الافتراضي، هي مجموعة من مقاطع الفيديو التي تعرض المواقع الرئيسية في طوكيو، والتي بدأت في عام 2023 مع مجموعة مختارة من الصور التي لم تُعرض من قبل للمدينة.

تقاطع شيبويا سكرمبل الشهير. المعروف عالميًا بحشود المشاة. (© سوميسي ناوتو)

توفر الحافلات المائية في خليج طوكيو إطلالات مذهلة على المدينة. (© سوميسي ناوتو)

في فصل الخريف، تأتي أعداد كبيرة من الزوار لمشاهدة الأوراق الصفراء الرائعة لأشجار الجنكة في الحديقة الخارجية لمعبد ميجي. ستتم إزالة صفوف الأشجار كجزء من مشروع إعادة التطوير. (© سوميسي ناوتو)

”إضاءة كهف شيبويا الأزرق“ (آو-نو-دوكوتسو شيبويا). حيث تتزين صفوف أشجار الـ زيلكوفا اليابانية في منتزه ساساكي بالضوء الأزرق كل شتاء. (© سوميسي ناوتو)

تتغير وضعية تمثال غاندام بالحجم الطبيعي في حي أودايبا في أوقات محددة. (© سوميسي ناوتو)

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. المادة النصية من إعداد موقع Nippon.com. صورة الموضوع: مبنى مارونوؤتشي المبني بالطوب الأحمر والذي يرجع تاريخه لأكثر من 100 عام في محطة طوكيو. © سوميسي ناوتو.)