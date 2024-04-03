اليابان | أمامي أوشيما: جزيرة الطبيعة والثقافة الجنوبية

على بعد أكثر من 300 كيلومترًا من الطرف الجنوبي لجزيرة كيوشو، وعلى مسافة متساوية من أوكيناوا إلى الجنوب، تقع جزر ”أمامي أوشيما“، وهي جزء من محافظة كاغوشيما. وتتميز بالشعاب المرجانية والبحار الزرقاء المتلألئة والنمو الغني لأشجار المانغروف والغابات البكر إلى الداخل منها. وتم تصنيف الجزر والمياه الضحلة والبحار المجاورة لها على أنها ”متنزه أمامي غونتو الوطني“ في عام 2017. ومنذ عصور مضت، كانت الجزر جزءًا من الكتلة الأرضية الأوراسية، وانفصلت عنها مرارًا وتكرارًا على مدى آلاف السنين، مما أدى إلى خلق بيئة فريدة من نوعها، مما جعل جزر ”أمامي“ موطنًا للعديد من الأنواع المستوطنة من الحيوانات والنباتات وأكسبتها اسم ”جزر غالاباغوس الشرق الأقصى“.

وبعد وصول البشر، طورت ”أمامي أوشيما“ أيضًا ثقافة متميزة متأثرة بأوكيناوا وجزر ريوكيو الأخرى وكيوشو وجنوب شرق آسيا. ومن بين تقاليدها الثقافية مهرجانات فريدة مثل ”هيراس مانكاي“ وأسلوب الرقص ”يوي نو هونين أودوري“، بالإضافة إلى ”أوشيما تسوموغي“، وهو نسيج حريري فاخر يعود تاريخه إلى 1,300 عام.

ونعرض أدناه مناظر جوية للمناظر الطبيعية الجميلة للأرخبيل، إلى جانب صور المناظر الطبيعية المهيبة للجزر والمهرجانات الصوفية.



في طقوس الـ ”شوتشوغاما“، يتسلق الرجال والأطفال من القرية على منصة خشبية مائلة عند فجر يوم محدد ويدعسونها حتى تنهار، الأمر الذي يضمن حصاد وفير. ويقام مهرجان شوتشوغاما دائمًا في نفس يوم مهرجان ”هيراس مانكاي“، بمناسبة قدوم فصل الخريف، كما هو الحال في هذا المناخ شبه الاستوائي، في الشهر الثامن من التقويم القمري القديم.



”هيراس مانكاي“، حيث تتجمع خمس عرفات على صخرتين متجعدتين غرب ميناء ”أكينا“ للدعاء والرقص من أجل الحصول على صيد وفير طوال العام.



الرقصة التي تسمى ”يوي نو هونين أودوري“، هي من الأصول الثقافية الشعبية غير الملموسة من قبل محافظة كاغوشيما. وفيها يرقص الرجال لتقديم الشكر والعرفان على محصول العام ويدعون كذلك من أجل حصاد وفير في العام المقبل.



توفر منارة كاساريزاكى، الواقعة في أقصى شمال أمامي أوشيما، إطلالات رائعة على المحيط.



يعد ميناء ”نازى“، الواقع على الشاطئ الشمالي الغربي، مركز النقل في أمامي أوشيما ونقطة انطلاق العبارات التي تخدم الجزيرة.



غابة كينساكوبارو البدائية، حيث تنمو نباتات السرخس العملاقة التي تسمى ”هيكاغي هيغو“ وغيرها من النباتات شبه الاستوائية.



غابات المنغروف البكر خارج منطقة سوميوتشو في الجزء الجنوبي من الجزيرة.



يادوريهاما هو شاطئ مشهور ومعروف برماله البيضاء.



منظر جوي لجزيرة كاكيروما، من محيط شاطئ يادوريهاما.



تعتبر أقمشة الكيمونو المصنوعة من أنسجة ”أوشيما تسوموغي“ منتجًا تقليديًا نابضًا بالحياة معبرًا عن هذه الجزيرة الجنوبية.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية والترجمة من اللغة الإنكليزية. الصور بعدسة كورويوا ماساكازو، 96 بوكس. الفيديو من إعداد فوجي كازويوكي، 96 بوكس. صورة الموضوع: منظر لمتنزه ”كيب أيامارو“، المشهور بمناظره الخلابة)