اليابان | كيف تنظر اليابان لسيناريو عودة ”ترامب“ للسلطة؟

تدخل حرب روسيا على أوكرانيا عامها الثالث، في الوقت الذي يستعد فيه العالم على نحو متزايد لاحتمال وصول دونالد ترامب إلى الرئاسة مرة أخرى في الولايات المتحدة. يقوم دبلوماسي ياباني مخضرم بدراسة الوضع، إلى جانب الخيارات التي يتعين على اليابان اتخاذها فيه.

تتغير التركيبة الديموغرافية للولايات المتحدة بشكل متسارع، حيث يشهد البلد انخفاضًا مستمرًا في نسبة الأمريكيين البيض من أصل أوروبي، بينما يزداد تمثيل المهاجرين بنسبة متزايدة في السكان. وفي الوقت نفسه، يفقد العديد من العمال البيض في الطبقتين الدنيا والمتوسطة وظائفهم.

تعكس سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب هذه التحولات، حيث ادعى أن الأميركيين يفقدون أموالهم ووظائفهم لصالح المنافسين في الخارج، وأنه الوحيد الذي يرغب في تصحيح هذا الوضع. وقد وعد ترامب بإعادة الوظائف إلى البلاد من خلال تشجيع الشركات على الاستثمار في الولايات المتحدة.

تغيرت الساحة السياسية الأمريكية بشكل كبير بعد الانتخابات الرئاسية في عام 2020، حيث فاز جو بايدن بعدد أكبر من الأصوات على المستوى الوطني. وعلى الرغم من ذلك، كان الفارق بينه وبين دونالد ترامب ضئيلاً في عدد قليل من الولايات الحاسمة مثل جورجيا، أريزونا، ويسكونسن، ونيفادا. لو تم عكس نتائج الانتخابات في هذه الولايات الأربع، كان من الممكن أن يتم إعادة انتخاب ترامب.

وتظل هذه الولايات حاسمة في تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024. في ظل الظروف الحالية، هناك احتمال بنسبة 50٪ أن يعود ترامب للسلطة مرة أخرى بعد تصويت الشعب الأمريكي في نوفمبر/تشرين الثاني في وقت لاحق من هذا العام. ومن المرجح ألا تتضح نتيجة الانتخابات الرئاسية حتى نهاية العملية الانتخابية، مما يجعل الوضع أكثر تعقيداً وغموضاً.

وقف إطلاق النار قبل عودة ترامب

أدت إدارة بايدن إلى تغيير جذري في السياسات الخارجية مقارنةً بإدارة ترامب الأولى. حيث قلل ترامب من أهمية الديمقراطية في العلاقات الدولية، عكس ذلك بايدن الذي عقد مرتين قمة من أجل الديمقراطية. وفي زمن ترامب، انتقد اليابان وحلفاء أوروبا لاستغلالهم الولايات المتحدة في القضايا الأمنية، بينما وضع بايدن التحالفات الأمريكية في صدارة اهتماماته بشكل كبير وصريح. بالإضافة إلى ذلك، أعادت إدارة بايدن الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ بعد انسحاب ترامب منها في عام 2017. وقد اقترح بايدن الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ كبديل لشراكة عبر المحيط الهادئ بعد انسحاب ترامب أيضًا في عام 2017.

ستحاول إدارة ترامب الثانية عكس انتكاسات بايدن. وعلاوة على ذلك فإن أوكرانيا، التي تعتمد على الدعم الغربي في حربها ضد الغزو الروسي، سوف تجد نفسها في موقف بالغ الصعوبة. ومن المرجح أن توقف الولايات المتحدة بقيادة ترامب دعمها لكييف، وقد تضطر أوروبا في نهاية المطاف إلى أن تحذو حذوها، مما يترك أوكرانيا بلا قدرة تذكر على مواصلة الحرب، مما يضطرها إلى قبول وقف إطلاق النار. وهذا من شأنه أن يترك منطقة دونباس وشبه جزيرة القرم في أيدي روسيا، مع عدم وجود أي احتمال لعضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي في الأفق.

ستحاول إدارة ترامب الثانية عكس السياسات التي اتبعتها إدارة بايدن، ومن المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على الساحة الدولية. بالإضافة إلى ذلك، قد تجد أوكرانيا نفسها في موقف صعب، حيث تعتمد على الدعم الغربي في حربها ضد الغزو الروسي. ومن المحتمل أن تتوقف الولايات المتحدة بقيادة ترامب عن دعمها لأوكرانيا، مما قد يضطر أوروبا في النهاية إلى اتخاذ نفس الخطوة، مما يجعل من الصعب على أوكرانيا مواصلة الصراع. وهذا قد يضطرها إلى القبول بوقف إطلاق النار، مما يؤدي إلى ترك منطقة دونباس وشبه جزيرة القرم في أيدي روسيا، مع عدم وجود أي احتمال لعضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي في الأفق.



زابوريزهيا (جنوب أوكرانيا) تتعرض للهجوم من قبل روسيا. (© رويترز)

ومع احتمالية مواجهة أوكرانيا لمزيد من التحديات بعد فوز ترامب، هناك اقتراحات بتشجيع كييف على قبول وقف إطلاق النار وربما إنهاء الحرب من خلال التنازل عن بعض الأراضي قبل أن تكتسب روسيا أي ميزة جديدة. ومع ذلك، يبدو أن إدارة بايدن ترفض هذا النهج وتواصل دعم كييف بقوة على الرغم من معارضة الجمهوريين في الكونغرس لزيادة الدعم العسكري.

بالتالي، إذا طلبت اليابان من الولايات المتحدة بدء مناقشات حول وقف إطلاق النار، قد ينظر إليها على أنها تحاول تعطيل أجندة السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية تحسبًا لفترة رئاسية ثانية لترامب.

إن غزو روسيا لأوكرانيا يشكل انتهاكًا واضحًا للمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة (مبدأ عدم استخدام القوة). علاوة على ذلك، إذا أصرت اليابان على اتخاذ مثل هذه الخطوات لتجنب موقف أكثر صعوبة في المستقبل، فإن هذا قد يبعث برسالة مثيرة للمشاكل إلى الصين مفادها أن اليابان من المحتمل أن تسلك الطريق الأسهل عندما تصبح الأمور صعبة. وهذا من شأنه أن يضر بالمصالح الوطنية لليابان على المدى الطويل.

وبطبيعة الحال، ينبغي للمحللين النظر في سيناريوهات مختلفة من زوايا مختلفة والنظر في النتائج المحتملة وكيف يمكن أن تؤثر على المصالح الوطنية. ومع ذلك، فإن القيام بذلك بصوت عالٍ قد لا يكون الإجراء الأكثر حكمة. في مايو/ أيار 2022، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، قال وزير الخارجية الأمريكي السابق هنري كيسنجر إنه يجب التنازل عن الأراضي الأوكرانية من أجل التوصل إلى اتفاق سلام. كل هذا أدى إلى إثارة معارضة شديدة من الرئيس فولوديمير زيلينسكي والشعب الأوكراني.

تعهد اليابان بأمنها إلى الولايات المتحدة، لكن الأميركيون وحدهم هم الذين يستطيعون أن يقرروا من سيكون رئيسهم. لا يحق لنا الاختيار. ليس لدينا خيار سوى الانتظار حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 قبل القيام بأي مبادرة كبرى فيما يتعلق بأوكرانيا. وإذا عاد ترامب للسلطة، فإننا نقول ببساطة: ”دعونا نعمل معا مرة أخرى“. وإذا فاز بايدن بولاية ثانية نقول نفس الشيء. علينا أن نبقي منفصلين في الوقت الحالي عن مسألة كيفية عملنا مع الولايات المتحدة وقادتها. ولا ينبغي لنا أيضًا أن نستسلم لإغراء محاولة العمل مع الدول الأوروبية لتشكيل استراتيجية لمواجهة إدارة ترامب الثانية.

لا يمكن السماح لبوتين بأن ”يفلت من العقاب“

في الوقت الراهن، يبدو أن وضع الحرب الحالي هو وضع مربح بالنسبة لروسيا، حيث ستستفيد موسكو سواء تم الاتفاق على وقف إطلاق النار أم لا. ومع ذلك، يجب عدم السماح لهذا الوضع بالاستمرار على المدى البعيد. انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي، وهما كانتا تحافظان على مسافة من الحلف في السابق، سيكون لهذا تأثير سلبي على روسيا في المستقبل. ويجب على الغرب وحلفائه مواصلة حرمان روسيا من الوصول إلى أحدث التكنولوجيات وتعليق التبادلات الثقافية بين الأفراد. من المهم أيضًا أن يتعمق الشعب الروسي في الإدراك بأنهم يعانون نتيجة ”حرب بوتين“.

وما ينبغي لنا أن نضعه في الاعتبار إذا بدأت مفاوضات وقف إطلاق النار في وقت ما في المستقبل هو أنها لا ينبغي أن تكون مثل اتفاق ”سلام حصار أوساكا“، الذي أبرمه توكوغاوا إياسو مع تويوتومي هيدييوري أثناء حصاره للقلعة. كان أحد الشروط التي وضعها إياسو لوقف إطلاق النار هو ملء الخندق الخارجي للقلعة بالتربة، وبعد تنفيذ هذا الشرط، بدأ رجال إياسو في ملء الخندق الداخلي أيضًا. وعندما اشتعل الصراع مرة أخرى في أبريل/نيسان 1615، سقطت قلعة أوساكا، على الرغم من أنه كان يُعتقد سابقًا أنها منيعة.

وهذا مثال على أن وقف إطلاق النار لم يسمح إلا للجانب المهاجم بتعزيز موقفه وخلق أمر واقع في وقت لاحق. لقد توسطت تركيا في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في الماضي، ولكن سيكون من الضروري على الأقل مشاركة الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في عملية السلام لضمان عدم استفادة روسيا بشكل سلبي من اتفاق السلام.

وينبغي أن يتركز دور اليابان في ذلك الوقت على دعم إعادة إعمار أوكرانيا. فقد اكتسبت اليابان الخبرة في هذا المجال في أعقاب الحربين في العراق وأفغانستان.

ومع ذلك، لا ينبغي لطوكيو أن تبالغ في تقدير نفوذها الجيوسياسي بما يتجاوز ذلك. فاليابان لا تقدم الأسلحة إلى أوكرانيا، وعلى النقيض من أوروبا، فهي ليست لاعباً رئيسياً في المنطقة. علاوة على ذلك، إذا توقفت إدارة ترامب المستقبلية من جانب واحد عن تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، فقد يجادل البعض بأن اليابان، كحليف، يجب أن تحاول إقناع الولايات المتحدة بمواصلة دعمها. ومع ذلك، هل يمكن إقناع إدارة ترامب بهذه النقطة، نظرا لأن اليابان نفسها لا تقدم سوى القليل من المساعدة العسكرية الكبيرة لكييف؟

ومن المهم بالنسبة لليابان أن تقيم الوضع بعناية وأن تبذل قصارى جهدها دون اتخاذ أي إجراءات متهورة بشكل استباقي أو المبالغة في تقدير أهميته. وبهذا المعنى، أعتقد أن مؤتمر المساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا الذي انعقد في طوكيو في 19 يناير/كانون الثاني، والذي ضم مشاركين مدنيين، كان أمرًا طيبًا، وهو المكان الذي ينبغي لليابان أن تضع طاقاتها وقوتها فيه.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، بناءً على مقابلة أجراها كوغا كو من موقع Nippon.com. صورة العنوان: الرئيس الأمريكي جو بايدن، على اليسار، والرئيس السابق دونالد ترامب. © أ ف ب/ جيجي برس)