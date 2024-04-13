اليابان | الوقاية من الكوارث في اليابان.. هل أنت مستعد؟

كوارث 14/04/2024

بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه في اليابان، فإنه لا يوجد مكان خالٍ تمامًا من مخاوف التعرض للكوارث الطبيعية مثل الزلازل والأمطار الغزيرة. والحقيقة هي أننا لسنا على استعداد تام لحالات الطوارئ. توصي الحكومة والسلطات المحلية يوصون بتأمين ”3 لترات يوميًا للشخص البالغ، لمدة 3 أيام على الأقل وإن أمكن لمدة أسبوع، من مياه الشرب والطهي الضرورية، فهل أنت مستعد بشكل صحيح؟

قامت شركة بريميوم ووتر، المتخصصة في خدمة توصيل المياه الطبيعية ومقرها حي شيبويا بوسط طوكيو، بإجراء دراسة استقصائية بين موظفيها لزيادة الوعي بضرورة التحضير للكوارث. وكشفت النتائج أن ”انقطاع المياه“ كان القلق الرئيسي لدى 82.2٪ من المشاركين، يليه ”انقطاع التيار الكهربائي“ بنسبة 80.2٪.

يولي كثيرون من اليابانيين اهتمامًا كبيرًا بامتلاك معدات الوقاية من الكوارث في منازلهم، خاصةً مع تكرار الكوارث الطبيعية في اليابان. كشف الاستطلاع أن 62.7٪ من الأفراد يمتلكون معدات وأدوات السلامة في منازلهم. وكان ”المصباح اليدوي“ في المقدمة بنسبة 91.7٪ من المعدات التي يمتلكونها، يليه ”طعام الطوارئ / الطعام المحفوظ“ بنسبة 79.2٪، و ”مياه الشرب“ بنسبة 78.0٪. وفيما يتعلق بأهمية المعدات الوقائية، كانت ”مياه الشرب“ في المقدمة بنسبة 73.1٪ وبفارق كبير.

توصي الحكومة والسلطات المحلية بتأمين ”3 لترات يوميًا للشخص البالغ، لمدة 3 أيام على الأقل، وإن أمكن لمدة أسبوع، من مياه الشرب والطهي الضرورية.

وعندما سئلوا عن كمية المياه التي يتم إعدادها لكل شخص في حالة وقوع كارثة، فإن 24.6% فقط من الأشخاص قاموا بتحضير 9 لترات على الأقل، وهي الكمية الدنيا، بينما يصل عدد الأشخاص الذين لا يقومون حتى بتأمين ما يكفي ليوم واحد من الماء (3 لترات) إلى 46.7٪، وهو ما يقترب من نصف الأشخاص.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان من © بيكستا)