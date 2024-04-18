اليابان | اليأس وغياب الطموح... هل تخلى الشباب الياباني عن أحلامهم؟

مجتمع 18/04/2024

يشكو المدراء ورؤساء الأقسام في بعض الشركات اليابانية من الجيل القديم من سلوكيات الشباب، ويصفونهم أحيانًا بأنهم ”غير طموحين“، مستندين إلى قصص نجاحهم الخاصة التي تبدأ دائمًا بعبارة ”عندما كنت صغيرًا...“. هذا السلوك يثير تساؤلات مهمة حول دور القادة القدامى في تشكيل بيئة العمل والتأثير على تطلعات وآمال الشباب. هل يتحملون مسؤولية خلق بيئة عمل تحد من إمكانيات الشباب وتخفض من تطلعاتهم؟ إذا كانت القيم والسلوكيات التي يتبناها قادة الأقسام تعكس تحيزات أو مفاهيم قديمة بشكل مفرط، فقد يؤدي ذلك إلى إقحام الشباب في بيئة عمل لا تشجع على الابتكار والتطور. علاوة على ذلك، فإن تمسك القادة القدامى بتجاربهم السابقة وتمجيدها يمكن أن يحجب فرص الشباب للتعبير عن أفكارهم الجديدة والمبتكرة، مما يقيد إمكانياتهم ويثبط رغبتهم في المشاركة والتطور.

أجرت مؤسسة اليابان دراسة استقصائية حول آراء الشباب البالغين من العمر 18 عامًا، شملت 1000 شخص من كل من اليابان، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، الصين، كوريا الجنوبية، والهند. وتم طرح سؤال على المشاركين في الدراسة: ”هل لديك أي أحلام أو طموحات للمستقبل؟“، حيث أجاب بـ ”نعم“ 88.4٪ من الشباب في الهند و88.2٪ في الصين، بينما كانت النسبة 60.1٪ في اليابان.

في اليابان، شهدنا انخفاضًا في نسبة الأشخاص الذين أجابوا بشكل إيجابي على أسئلة مثل ”هل وجودك ضروري بالنسبة للأشخاص الآخرين“ و”هل لديك شخصية يمكن أن يفخر بها الناس“ إلى أقل من 60٪. وهذه النسبة هي الأدنى مقارنة بالدول الأخرى المشمولة في الدراسة.

تشير نتائج الدراسة إلى أن الشباب الياباني يعانون من نقص في الثقة بأنفسهم مقارنة بأقرانهم في البلدان الأخرى، ونادرًا ما يعبرون عن وجود أشياء تثير حماسهم أو عن وجود أهداف أو اتجاهات واضحة في حياتهم. على الرغم من أن اليابان انخفضت إلى المرتبة الرابعة في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، بعد ألمانيا، فإنها ما زالت تُعتبر بلدًا ثريًا وآمنًا ونظيفًا، وتتمتع بمستوى عال من التعليم. ومع ذلك، فإن نتائج الدراسة تظهر الضغط والضيق الذي يشعر به الشباب الياباني في حياتهم، مما يشير إلى تحديات واجتهادات يجب التصدي لها في البيئة الاجتماعية والمهنية لدعمهم وتشجيعهم على تحديد أهدافهم وتحقيق طموحاتهم.

الدراسة أُجريت عبر الإنترنت من نهاية فبراير/شباط إلى بداية مارس/أذار، حيث أُجريت المقابلات مع 1000 شاب في كل بلد تتراوح أعمارهم بين 17 و19 عامًا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان من © بيكستا)