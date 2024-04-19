اليابان | إطلاق أول خدمة لسيارات الأجرة بالطلب في اليابان

سياحة وسفر 19/04/2024

رفعت اليابان الحظر المفروض على خدمات سيارات الأجرة بالطلب بشرط أن تشرف شركات سيارات الأجرة على السائقين. والرسوم هي نفس أسعار سيارات الأجرة العادية.

بدأت خدمات سيارات الأجرة بالطلب التي يقدم فيها السائقون العاديون خدمات سيارات الأجرة التقليدية في الأول من أبريل/ نيسان 2024 في أجزاء من محافظات طوكيو كاناغاوا وآيتشي وكيوتو. ويُسمح لهم بالعمل على أساس محدود، ويعملون فقط في الأوقات التي يكون فيها نقص في سيارات الأجرة. وتتم إدارة الخدمات من قبل شركات سيارات الأجرة والأسعار هي نفس أسعار سيارات الأجرة العادية.

وقد تحركت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة للسماح بخدمات طلب سيارات الأجرة بعد تحليل البيانات من تطبيقات طلب سيارات الأجرة لتحديد أماكن النقص في المركبات. وستستمر في تتبع الطلبات وتوسيع المناطق التي يُسمح فيها باستخدام هذه الخدمة.

مناطق وأوقات عمل خدمة طلب سيارات الأجرة بالطلب

طوكيو (23 بلدية مركزية، موساشينو، وميتاكا)

الاثنين – الجمعة 7:00 – 23:00

الجمعة – السبت 16:00 – 20:00

السبت 00:00 – 5:00

الأحد 10:00 – 14:00

محافظة كاناغاوا (يوكوهاما، كاواساكي، يوكوسوكا، وميؤرا)

الجمعة – الأحد 00:00 – 06:00

الجمعة – الأحد 16:00 – 20:00

محافظة آيتشي (منطقة ناغويا الحضرية)

الجمعة 16:00 – 20:00

السبت 00:00 – 04:00

محافظة كيوتو (كيوتو الكبرى)

الاثنين، الأربعاء، الخميس 16:00-20:00

الثلاثاء-الجمعة 0:00 – 5:00

الجمعة – الأحد 16:00 – 06:00 صباح اليوم التالي

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة.

وتختلف أوقات توفر خدمات سيارات الأجرة بالطلب حسب المنطقة، حيث توفر طوكيو وكيوتو فقط خيارات خدمات طلب سيارات الأجرة كل يوم من أيام الأسبوع. وقد أعلنت وزارة النقل أنه على الرغم من دخول النظام حيز التنفيذ في الأول من أبريل/ نيسان، إلا أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تصل الخدمات إلى العمل على أكمل وجه حيث تقوم شركات سيارات الأجرة الراغبة في المشاركة بإكمال طلباتها.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من اللغة الإنكليزية صورة الموضوع: امرأة تطلب رحلة باستخدام تطبيق أوبر اليابان لطلب سيارة أجرة في مدينة كاغا بمحافظة إيشيكاوا، في 12 مارس/ آذار 2024، كجزء من برنامج يسمح لبعض البلديات بتقديم خدمات طلب الرحلات في الأماكن التي تكون فيها وسائل النقل العام محدودة. © جيجي برس)