اليابان | ضريح فوتاراسان: وجهة التراث العالمي في نِيكّو

يمتد تاريخ ضريح فوتاراسان الذي يقع في محافظة توتشيغي لأكثر من 1200 عام، وقد تم إدراجه كجزء من ”مزارات ومعابد نِيكّو“ المدرجة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، إلى جانب ضريح توشوغو المجاور ومعبد رينّوجي. ولا يزال الضريح يحظى بشعبية كبيرة حتى اليوم بفضل فوائده الروحية كمكان للصلاة من أجل الحظ السعيد والتوفيق في الزواج.

قرون من التاريخ المضطرب

يبلغ ارتفاع جبل نانتاي 2486 مترًا، وهو جبل مقدس يقع في نِيكّو بمحافظة توتشيغي. يعد هذا الجبل رمزًا لضريح فوتاراسان المدرج ضمن قائمة اليونيسكو للتراث العالمي. فوتاراسان هو في الواقع اسم قديم للجبل، ويُقال إنه مشتق من جبل فوداراكوسين، الذي يعني ”موطن بوديساتفا الرحمة“، أو أفالوكيتسفارا. يمكن أيضًا قراءة الأحرف 二荒 (فوتارا) في الاسم بقراءة الأونيومي للكانجي لتشكل نفس النطق نِيكّو، مما يؤصل لجذور المكان نِيكّو.



تم تصنيف قاعة العبادة الرئيسية في ضريح فوتاراسان كممتلكات ثقافية وطنية مهمة وهي جزء من قائمة التراث العالمي.

تأسست مدينة نِيكّو كموقع ديني على يد الراهب شودو (٧٣٥–٨١٧). في عام 766، عبر الراهب نهر دايّا، الذي يتدفق من شلالات كيغون التي يبلغ ارتفاعها حوالي 100 متر، وبنى منسك صغير، أطلق عليه اسم شيؤنريوجي، وهو المعبد الذي يطلق عليه اليوم شيهونريوجي. وفي العام التالي، قام ببناء ضريح مخصص لجبل فوتارا بجانبه. بمرور السنين، سيأخذ هذا شكل معبد بيتسوغو هونغو، الذي أصبح جزءًا من مجمع ضريح فوتاراسان. ظل شودو في المنطقة، وفي عام 782 قام بأول صعود له إلى قمة جبل فوتارا وبنى المزيد من الأضرحة: ضريح أوكوميّا على القمة نفسها وضريح توشوغو على شاطئ بحيرة تشوزينجي.



كان معبد بيتسوغو هونغو، وهو في الأصل ضريح شودو في الجبل، يشكل قلب ضريح فوتاراسان للتراث العالمي.



يقع ضريح توشوغو على شاطئ بحيرة تشوزينجي، ويمكن رؤية قمة الجبل المقدس نانتاي خلف بوابته الكارامون.

على مر القرون التي تلت ذلك، اكتسبت نِيكّو اسمًا بين الزاهدين الذين كانوا ينظرون إلى جبالها على أنها مواقع للتدريب الروحي ووجودًا يستحق التبجيل في حد ذاته. وفي فترة كاماكورا (1185-1333)، ازدهرت المنطقة تحت حماية ورعاية القائد العسكري ميناموتو نو يوريتومو (1147-1199). مع الحصار الناجح لقلعة أوداوارا في عام 1590 من قبل تويوتومي هيدييوشي، تضاءلت ثرواتها مرة أخرى، حيث تم تجريد اللوردات المحليين، الذين تحالفوا مع عشيرة هوجو اللاحقة المهزومة، من أراضيهم. لكن العودة إلى المجد جاءت مع فجر فترة إيدو (1603-1868). كان الزعماء الثلاثة الأوائل لشوغونية توكوغاوا - إياسو وهيديتادا وإيميتسو - جميعهم رعاة داعمين للراهب البوذي تينكاي، الذي أصبح الراهب الرئيسي لمعابد نِيكّو؛ في عام 1617، تم تشييد ضريح توشوغو كنصب تذكاري لإياسو، الذي توفي في العام السابق.

تم نقل ضريح فوتاراسان إلى الجانب الغربي من توشوغو الجديد، حيث تم تشييد قاعة رائعة لإيوائه. أصبح المكان بأكمله تحت إدارة كانئيجي، وهو معبد لعائلة توكوغاوا، أسسه تينكاي فيما يعرف الآن بمنطقة أوينو في طوكيو، والذي ضمنت سلطته كواحد من المعابد لأسلاف عشيرة توكوغاوا، واستمر في الازدهار خلال الفترة المتبقية من عصر إيدو.

حتى نهاية عصر إيدو، لم يكن هناك فصل بين البوذية والشنتوية وكانتا يتمتعان بشكل مرن من التوفيق بين المعتقدين، كانت مجموعة المعابد والأضرحة في المنطقة تُعرف باسم نِيكّوسان (جبل نِيكّو). ومع ذلك، بعد إصلاحات ميجي عام 1868، أصدرت الحكومة الجديدة سلسلة من القوانين التي تهدف إلى فصل عقيدة الشنتو المحلية عن الديانة البوذية. وجد مجمع توتشيغي نفسه منقسمًا إلى هياكله الأساسية — ضريح فوتاراسان، وتوشوغو، ورينّوجي — تم فصل ضريح فوتاراسان وتوشوغو وأُعطي اسم نِيكّوسان للمعبد البوذي الأخير (رينّوجي) لاستخدامه اسم سانغو، أو” اسم الجبل“، وهي ممارسة يعود تاريخها إلى الأيام الأولى للبوذية في الصين، عندما كانت العديد من المعابد تقع في مناطق جبلية نائية. في عام 1998، صنفت الحكومة اليابانية المنطقة كموقع تاريخي وطني تحت الاسم الجماعي نِيكّوسانّاي، وفي العام التالي أدرجتها اليونسكو تحت اسم ”أضرحة ومعابد نِيكّو“ في قائمة التراث العالمي.



البوابة المكونة من طابقين المؤدية إلى ضريح فوتاراسان، كما يمكن رؤيتها من توشوغو.

موقع ثقافي به الكثير ليقدمه

تغطي المناطق المصنفة رسميًا كجزء من مناطق ضريح فوتاراسان حوالي 3400 هكتار في المجمل، وتشمل قمم ثلاثة جبال (جبل نانتاي، وجبل نيوهو، وجبل تارو)، بالإضافة إلى شلالات كيغون، وسلسلة منعطفات إيروها-زاكا الشهيرة التي تأخذ السيارات من المنطقة السفلية في نِيكّو إلى بحيرة تشوزينجي. في منطقة التراث العالمي المركزية في المدينة أسفل التل، يمتد جسر شينكيو على نهر دايّا بقوسه القرمزي الشهير، وهو أيضًا جزء من ضريح فوتاراسان وأحد الممتلكات المدرجة في قائمة التراث العالمي. عندما جاء الراهب شودو لأول مرة إلى المنطقة ووجد طريقه مسدودًا بسبب منحدرات النهر القوية، قيل إن ثعبانين ظهرا وشكلوا جسرًا لعبوره، وهي حكاية تعطي هذا الجسر اسمه الآخر، جاباشي - ”جسر الثعبان“.



يعد جسر شينكيو بمثابة” الباب الأمامي “لمعابد وأضرحة نِيكّو. يمكن للزوار زيارته مقابل رسوم رمزية.

ضريح فوتاراسان يضم 10 مبانٍ تم تصنيفها كممتلكات ثقافية وطنية مهمة، بما في ذلك قاعات هايدن وهوندين وبوابة توري عند مدخل منطقة الضريح المركزية. قاعة هوندين الرئيسية، وهي عبارة عن هيكل معقد وفخم تم بناؤه على طراز ياتسومونى-زوكوري (الحواف الثمانية)، مخفية خلف قاعة عبادة هايدن ومغلقة أمام الجمهور، ولكن يمكن رؤية منظر رائع لها من حديقة شينئن على الجانب الغربي. تعد الحديقة نفسها موطنًا لعدد من المعالم السياحية التي تستحق المشاهدة، بما في ذلك ضريح ميتومو وضريح هيئه، وهما ضريحان فرعيان في المجمع، وقاعة دايكوكودين، وباكى-تورو، وهو فانوس نحاسي كبير يعود تاريخه إلى أواخر القرن الثالث عشر.



قاعة هودين التي يمكن رؤيتها من حديقة شينئن. تم تصنيف السياج المحيط بها أيضًا على أنه ملكية ثقافية مهمة. تعتبر الشجرة الكبيرة في المنتصف موضع تبجيل في الضريح، بينما يعد بستان عشب الخيزران الموجود في الخلف على اليسار محطة شعبية للأشخاص الذين يأملون في مقابلة الشريك المثالي.



تسلق أعلى التل قليلًا في الجزء الخلفي من الضريح لتستمتع بإطلالة على الجزء الخلفي من القاعة الرئيسية.



ضريح ميتومو مخصص لسوكونا هيكونا نو ميكوتو، إله الحكمة والطب. تشير بوابة توري الحمراء الموجودة في الخلف على اليسار إلى مدخل فوتارا رايسين، وهو نبع ماء تم الاحتفاظ به لمنح الشباب الأبدي.

تم بناء الضريح ككل لعبادة ثلاثة ألهه يمثلون جبال نانتاي ونيوهو وتارو: الأب أوناموتشي نو ميكوتو، والأم تاغوريهيمى نو ميكوتو، والطفل أجيسوكي تاهاهيكونى نو ميكوتو. يعرف الإله الأبوي باسم آخر هو أوكونينوشي نو ميتوكو، المعروف بأنه الإله الذي يراقب العلاقات الرومانسية وغيرها من العلاقات الشخصية. وهكذا بنى ضريح فوتاراسان اسمًا لنفسه على مر السنين كمكان للصلاة من أجل فرص الزواج الجيدة والسعادة الزوجية. يمتلئ محيط الضريح ب ”نقاط القوة“ للزوار الباحثين عن الحظ في الحب، قد يستغرق الأمر بعض الوقت لزيارة جميع هذه النقاط وتقديم التقدير والتبجيل.



مهرجان يقام من منتصف سبتمبر/ أيلول إلى أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام يتميز بحلقة منسوجة من عشب الخيزران أمام قاعة العبادة. يمر الزوار عبر الحلبة ثلاث مرات إجمالاً، ويعودون إلى المقدمة مرة حول الجانب الأيسر ومرة حول الجانب الأيمن قبل التوجه مباشرة لإبداء احترامهم في هايدن.



على الجانب الأيسر من الهايدن يقف ”كومائينو“ أو ”الكلب الحارس“. الحرف 良 (جيد) على هذا الجانب يتطابق مع 縁 (العلاقات/الروابط) على الجانب الآخر.



يتم الاحتفاظ بهذه الأزواج من أشجار الكريبتوميريا الملتصقة عند الجذور لجلب الحظ الجيد في الرومانسية والعلاقات بين المتزوجين والحياة الأسرية. على اليسار توجد شجرة أوياكو-سوغي، ”أرز الوالدين والطفل“، وعلى اليمين توجد شجرة كويبيتو-سوغي، ”أرز العشاق“.

الذهاب في تجربة روحية لزيارة الضريح بكامله

يجذب ضريح تاكينو المزيد من الزوار في السنوات الأخيرة، ويقال إن الراهب كوبو دايشي (٧٧٤–٨٣٥)، المعروف أيضًا باسم كوكاي، قد بناه. يقع هذا الضريح في أعالي الغابات شمال ضريح فوتاراسان الرئيسي. يستغرق الوصول إليه حوالي نصف ساعة من المشي الشاق صعودًا عبر الأشجار، لكن الكثير على استعداد للقيام بهذه الرحلة لتقديم احترامهم لبستان عشب الخيزران الأصلي الذي يُعتقد أنه يضمن الحظ في الحب، بالإضافة إلى صخرة مقدسة تجلب الحظ في الإنجاب وأشجار الأرز الثلاثة المقدسة في هذا الضريح المنعزل.

إن زيارة ضريح تاكينو، في أعماق الغابة، يشبه القيام برحلة عبر الزمن إلى مكان يحتفظ بنكهة أيام ما قبل عصر إيدو - مكان يذكرك لماذا كانت نِيكّو لفترة طويلة مكانًا ذا حضور روحي قوي. تساعد قاعة هوندين (القاعة الرئيسية) الجذابة والبوابة ذات الطابقين في جعل هذه البقعة واحدة من الممتلكات التي تشكل موقع التراث العالمي.



يتميز التوري الموجود أمام بوابة ضريح تاكينو بهدف حجري صغير في أعلى المنتصف. قم برمي ثلاثة أحجار في الحفرة لتختبر حظك؛ فقط المحظوظ حقًا سيكون قادرًا على رمي جميع الأحجار في الحفرة.



قاعة عبادة هايدن (على اليمين) وقاعة هوندين الرئيسية في ضريح تاكينو.



هذا الحجر هو مكان للصلاة من أجل الحظ في الإنجاب.

إذا كنت متجهًا إلى أعلى الجبل لرؤية بحيرة تشوزينجي وشلالات كيغون، فمن المفيد زيارة ضريح توشوغو على شاطئ البحيرة. إنها بعيدة بعض الشيء عن المنطقة المدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو، ولكن قاعات هوندين وهايدن وبوابة توري الخاصة بها كلها مصنفة كممتلكات ثقافية مهمة من قبل حكومة اليابان. يعد هذا الضريح أيضًا المدخل الوحيد المؤدي إلى قمة جبل نانتاي وضريح أوكوميّا الموجود في أعلى الجبل. يبدأ موسم تسلق جبل نانتاي الرسمي من 25 أبريل/ نيسان إلى 11 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام. يستغرق الوصول إلى القمة حوالي أربع ساعات، مما يجعلها رحلة يجب أخذها على محمل الجد، واستخدام معدات ومستلزمات المشي لمسافات طويلة.



بوابة توري الشرقية لضريح توشوغو، التي تقع قبالة الطريق الوطني رقم 120 على الشاطئ الشمالي لبحيرة تشوزينجي



قاعة عبادة الضريح هايدين ونظرة على سقف الضريح الرئيسي في الخلف الأيمن؛ وكلاهما ممتلكات ثقافية مهمة.



الطريق المؤدي إلى أوكوميّا. يدفع المتسلقون، ومعظمهم مجهزون تجهيزًا جيدًا للجبال، رسومًا قدرها 1000 ين للدخول إلى مسار جبل نانتاي.

ضريح نِيكّو فوتاراسان

العنوان: 2307 سانّاي، نِيكّو، توتشيغي (الضريح الرئيسي)؛ 2484 توشوغوشي، نِيكّو، توتشيغي (توشوغوشي)

مفتوح طوال العام

ساعات العمل: 8:00 صباحًا إلى 5:00 مساءً (أبريل/ نيسان-أكتوبر/ تشرين الأول)، 8:00 صباحًا إلى 4:00 مساءً (نوفمبر/ تشرين الثاني-مارس/ آذار)؛ الدخول مسموح حتى 30 دقيقة قبل الإغلاق

رسوم دخول حديقة شينئين: 300 ين

(المقالة الأصلية باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. التقارير والنصوص والصور مقدمة من Nippon.com. صورة العنوان: الهياكل الرئيسية لضريح فوتاراسان في نِيكّو)