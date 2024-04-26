اليابان | تعرف على أجود أنواع الأرز الياباني في 2023

المطبخ الياباني 27/04/2024

حصلت 43 علامة تجارية للأرز على أعلى تصنيف خاص ”أ“ في عام 2023، مع تأثر النتائج بموجة الحر الصيفية.

أعلنت جمعية فحص الحبوب اليابانية، التي مقرها في طوكيو، نتائج تصنيف الطعم للأرز اللذيذ لعام 2023. وأظهرت النتائج أن 43 عينة من أصل 144 حصلت على أعلى درجة ”أ“. ولاحظت الجمعية زيادة في عدد العينات التي حصلت على هذه الدرجة، حيث زادت بثلاث عينات مقارنة بالعام السابق.

العلامات التجارية للأرز التي ارتقت في تصنيف ”أ“ إلى ”أ مميز“ في عام 2023

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات جمعية فحص الحبوب اليابانية

في عام 2022، تمت ترقية 12 علامة تجارية من الدرجة ”أ“ إلى درجة ”أ مميز“. وفي العام السابق، تم خفض 12 علامة تجارية من درجة ”أ مميز“ إلى الدرجة ”أ“ نتيجة للموجة الحارة في عام 2023 التي كان لها تأثير واضح في بعض المناطق. في مناطق زراعة الأرز في غرب اليابان، شهدت أصناف مقاومة للحرارة مثل ميزوكاغامي في شيغا وكينوموسومي في المنطقة الجنوبية من هيوغو وتسوياهيمي في شيمان ارتفاعًا في التصنيفات إلى درجة ”أ مميز“. بينما عانت الأصناف في مناطق توهوكو وهوكوريكو من أضرار واسعة النطاق، حيث أصبحت حبوب الأرز متشققة. بالإضافة إلى ذلك، كانت حبوب الأرز من العلامة التجارية كوشيهيكاري المزروعة في فوكوشيما وإيباراكي ونيغاتا بين العلامات التي تم خفض تصنيفها من درجة ”أ مميز“ إلى الدرجة ”أ“.

أوضحت جمعية فحص الحبوب في اليابان أن هذا يعود بشكل أساسي إلى استعداد مناطق الزراعة في غرب اليابان للموجات الحارة، مثل زراعة أصناف تتحمل الحرارة، وأن ميل القيام بمثل هذه الإجراءات هو أعلى في الغرب وأقل في الشرق.

يتم تصنيف العلامات التجارية، التي تكون أسماؤها مخفية، من قبل 100 مقيم مدرب يأخذون في الاعتبار 6 عوامل: المظهر، الرائحة، الطعم، الملمس، الصلابة، والتقييم العام. يتم تقييم كل علامة تجارية عن طريق مقارنتها بأرز قياسي، يتكون من خليط من أرز كوشيهيكاري من مناطق متعددة، ومن ثم منحها إحدى الدرجات الخمس الخاصة المتميزة، وتكون الأعلى وكان هذا هو التصنيف الـ 53 للطعم الذي أجري، بدءًا من الأرز المنتج في عام 1971.

في السنة الرابعة عشر على التوالي، حصلت كل من ناناتسوبوشي المزروعة في هوكايدو وساغابيوري من ساغا على التصنيف ”أ مميز“. وتعد أوونوما كوشيهيكاري المزروعة في نييغاتا هي العلامة التجارية للأرز التي تفتخر بتحقيق أطول فترة متوالية في التصنيف ”أ“، حيث حافظت على هذا التصنيف لمدة قياسية تبلغ 28 عامًا من عام 1989 إلى عام 2016.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان الزوار في فعالية ترويجية للأرز الياباني يستمتعون بكرات الأرز الأونيغيري © جيجي برس)