اليابان | قدرات الطاقة الشمسية تشهد قفزة هائلة في اليابان

اقتصاد 03/05/2024

تمتلك اليابان مكانة بارزة في مجال إنتاج الطاقة الشمسية، حيث تحتل المرتبة الثالثة بعد الصين والولايات المتحدة من حيث القدرة المثبتة. ورغم أن اليابان كانت تشهد نمواً سريعاً في هذا القطاع في السابق، إلا أن النمو قد تباطأ إلى حد كبير في الفترة الأخيرة. مع ذلك، لا تزال اليابان تلعب دورا هاما في تطوير تكنولوجيا الطاقة الشمسية واستخدامها، وهناك جهود مستمرة لتعزيز استدامة هذا القطاع وتحفيز النمو المستقبلي.

وفقًا لأحدث البيانات المتوفرة في الكتاب الأبيض بشأن الطاقة للعام المالي 2023، بلغت قدرة الطاقة الشمسية المركبة التراكمية في اليابان 69.35 مليون كيلووات في العام المالي 2021. في العام المالي 2011، كانت القدرة المقدرة فقط 5 ملايين كيلوواط، ولكن بفضل اعتماد ”التغذية“ ونظام التعريفة الجمركية (FIT) في العام التالي، شهدت المنشآت السكنية ومشاريع الطاقة الشمسية الضخمة نموًا سريعًا، مما أدى إلى زيادة القدرة الشمسية بأكثر من عشرة أضعاف خلال العقد التالي. تشمل العوامل الأخرى التي ساهمت في هذا النمو تخفيضات التكاليف الناتجة عن التحسينات التكنولوجية، مما دفع إلى تبني أوسع لتقنيات الطاقة الشمسية في اليابان.

ومع ذلك، فإن وتيرة تركيب ألواح جديدة للطاقة الشمسية تتباطأ. في السنة المالية 2013، بعد إدخال نظام التعريفة الجمركية مباشرة، تضاعفت السعة تقريبًا مقارنة بالعام السابق، ولكن في السنة المالية 2021 كانت الزيادة على أساس سنوي 7٪ فقط. ويبدو أن التباطؤ يرجع جزئيًا إلى انخفاض سعر شراء الطاقة الشمسية بموجب نظام التعريفة الجمركية.

واحتلت اليابان المرتبة الثالثة على مستوى العالم من حيث قدرتها المركبة التراكمية حتى نهاية عام 2021. ووفقًا للكتاب الأبيض حول الطاقة، احتلت اليابان المرتبة الأولى حتى عام 2003، لكنها تراجعت إلى المركز الثاني خلف ألمانيا في العام التالي. واستعادت اليابان تقدمها على ألمانيا في وقت لاحق، ولكن الصين والولايات المتحدة تجاوزتاها في السنوات الأخيرة، حيث كانت قدرة الطاقة الشمسية في تزايد سريع.

وفقا لمعهد سياسات الطاقة المستدامة، وهو منظمة بحثية يابانية مستقلة غير ربحية، شكلت الطاقة المتجددة 24% من إجمالي الكهرباء المولدة في اليابان في السنة المالية 2022، والوقود الأحفوري 70%، والطاقة النووية 5%.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان © بيكستا)