اليابان | التباين المكاني لمستويات الخصوبة والإنجاب في اليابان

لايف ستايل 05/05/2024

تتصدر بلديات جزر أوكيناوا ومنطقة كيوشو قائمة المدن اليابانية ذات أعلى معدلات الولادة، حيث تشكل 44 بلدية من بين أعلى 50 معدلًا، بينما تظهر بلديات من مناطق كانتو وكانساي في قائمة أدنى معدلات الولادة. هل يعكس هذا الانحياز تجاه المدن الكبيرة التي تقدم الفرص التعليمية والوظيفية عوائق في تربية الأطفال في تلك البيئة الحضرية؟

أعلنت وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اليابانية عن معدلات الولادة بالبلديات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة من عام 2018 إلى عام 2022، حيث أظهرت البيانات بوضوح اتجاهًا واضحًا للارتفاع في الغرب مقارنةً بالانخفاض في الشرق، مما يعكس بوضوح مفهوم ”غرب مرتفع وشرق منخفض“ في معدلات الولادة في اليابان.

وقد سجلت أعلى معدلات الولادة في مدينة توكوشيما بمحافظة كاغوشيما بنسبة 2.25، في حين كانت الأدنى في منطقة هيغاشياما بمدينة كيوتو بنسبة 0.76، مما يشير إلى فجوة تقريبية تبلغ ثلاثة أضعاف. يتم إجراء الدراسة كل خمس سنوات، وهذه المرة الثامنة التي يتم فيها القيام بها. تم جمع البيانات لـ 1887 من إجمالي 1896 بلدية في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022، باستثناء البلديات المتأثرة بشدة بالكوارث والأحداث المماثلة.

بعد تصدر مدينة توكوشيما لقائمة معدلات الولادة، جاءت مدينة كاغوشيما أماغي في المرتبة الثانية بمعدل ولادة يبلغ 2.24، وتلاها بلدية غينوزا في جزيرة أوكيناوا بمعدل 2.20، وهكذا. تشير البيانات إلى أن 44 بلدية من بين أعلى 50 بلدية في اليابان تقع في منطقة أوكيناوا وكيوشو. وتتصدر محافظة أوكيناوا بـ 20 مدينة وبلدية، ومحافظة كاغوشيما بـ 12 مدينة وبلدية. يبدو أن هذه المناطق تعيش فترة ازدهار في معدلات الولادة، مما يثير تساؤلات حول العوامل المحفزة وراء هذه الظاهرة.

أعلى 10 بلديات في معدل الولادة

ومن ناحية أخرى، عند النظر إلى البلديات الخمسين الأخيرة، يحتل منطقة العاصمة (طوكيو، كاناغاوا، سايتاما، تشيبا) ومنطقة كانساي (كيوتو، نارا، أوساكا، هيوغو) 40 بلدية. وكانت هناك فقط بلديتان من منطقة أوكيناوا وكيوشو تحتلان المرتبتين الأخيرتين، وهما منطقة تشوهو في مدينة فوكوؤكا ومنطقة هاكاتا في مدينة فوكوؤكا.

أدنى 10 بلديات في معدل الولادة

خلال الخمس سنوات الماضية، كان متوسط معدلات الولادة في جميع أنحاء البلاد 1.33، مسجلاً انخفاضاً بقيمة 0.1 نقطة مقارنة بالمعدل السابق في عام 2020 الذي كان 1.43

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان © بيكستا)