اليابان | شلالات نِيكّو: كيغون وريوزو ويوتاكي

شلال كيغون هو أحد المعالم السياحية التي لابد من رؤيتها عند زيارة مدينة نِيكّو، حيث يُصنف كواحد من أكثر ثلاث شلالات شهرة وجمالاً في اليابان. للاستمتاع بمشاهدة شلالات كيغون من زاوية فريدة، يُمكنك ركوب مصعد ”شلالات كيغون“ الذي ينقلك إلى منصة المراقبة التي تقع عند قاعدة الشلال. من هذه المنصة، ستتمكن من مشاهدة المياه المتدفقة بقوة هائلة عن قرب، مما يخلق تجربة مثيرة لا تُنسى. ريوزو ويوتاكي هما شلالان آخران في أوكو-نِيكّو يستحقان الزيارة أيضًا.

تتميز محافظة توتشيغي، وبالتحديد مدينة نيكو، بجمال مناظرها الطبيعية الخلابة خلال فصل الخريف، حيث تزدهر الألوان الزاهية وتنبض الحياة بالأشجار والغابات. كما تشتهر المنطقة بوجود العديد من الشلالات الجميلة، حيث تتدفق مياهها الصافية من البحيرات التي شُكِلت نتيجة للنشاط البركاني القديم في جبال نيكو.

من بين الشلالات البارزة في المنطقة، يُعتبر شلال كيغون واحدًا من أكثر الوجهات جاذبية، حيث ينبع من بحيرة تشوزينجي. كما يُعد من بين الثلاثة الأكثر شهرة في اليابان، إلى جانب شلالات ناتشي في محافظة واكاياما وشلالات فوكورودا في محافظة إيباراكي. تمتاز هذه الشلالات بجمالها الطبيعي الساحر وروعة مناظرها، مما يجعلها وجهات مثالية للزوار وعشاق الطبيعة للاستمتاع بجمال اليابان الطبيعي.

تكونت بحيرة تشوزينجي، بوابة أوكو-نِيكّو، نتيجة ثوران بركان جبل نانتاي. تعد البحيرة نفسها واحدة من أعلى البحيرات في اليابان حيث يبلغ ارتفاعها 1269 مترًا فوق مستوى سطح البحر. وتشمل المنطقة العديد من المناطق السياحية، مثل سينجوغاهارا، وهي هضبة مرتفعة توفر مناظر طبيعية خلابة ومسارات وفيرة للمشي لمسافات طويلة، وينابيع يوموتو الساخنة، من بين العديد من مناطق الجذب في المنطقة، والتي تعد ملاذًا مشهورًا للهروب من حرارة الصيف ووجهة جذب سياحي خلال موسم تفتح أوراق الشجر ذات اللون القرمزي في الخريف (موميجي). يبلغ محيط البحيرة 25 كيلومترًا، ولديها منفذ واحد، حيث يسقط شلال كيغون، الذي يبلغ عرضه 7 أمتار، على عمق 97 مترًا في نهر دايّا.



المشهد من مرصد أكيتشيدايرا. إلى اليمين يوجد جبل نانتاي، الإله المقدس لضريح فوتاراسان في نِيكّو. يمكن رؤية شلال كيغون وهو يتدفق من بحيرة تشوزينجي، في الخلفية على اليسار (الصورة مقدمة من جمعية السياحة والمنتجات المحلية بمحافظة توتشيغي)

الطريق إلى الشلال

يمكن مشاهدة شلال كيغون بكل روعته من نقطتي مراقبة. الأولى عبارة عن منصة مراقبة تقع في الطرف البعيد من منطقة وقوف السيارات العامة المجاورة للشلالات. من هذه المنطقة، يمكن للزوار إلقاء نظرة على الشلال من أعلى مجانًا، مع رؤية المياه المتساقطة من خلال أوراق الشجر. نقطة المراقبة الثانية هي شراء تذكرة دخول لمصعد شلالات كيغون، الذي يأخذ الزوار إلى مستوى حوض الشلال مباشرة في مواجهة الشلالات. توفر هذه النقطة مشهدًا أقرب وأكثر إثارة للشلالات.



منظر الشلال من نقطة المراقبة في الطرف البعيد من منطقة وقوف السيارات.



يمكن الاستمتاع بالمناظر الخلابة من مكان المراقبة الأول مجانًا.



مبنى مصعد شلال كيغون، على يمين المراقبة، حيث يمكن للزوار ركوب المصعد إلى سفح الشلال. تبلغ تكلفة الرحلة ذهابًا وإيابًا 570 ين للبالغين و340 ين للأطفال.

هذا المصعد، الذي بدأ تشغيله عام 1930، يأخذ الزوار لمسافة 100 متر إلى قاعدة الشلال. تستغرق الرحلة دقيقة واحدة فقط، وتفتح أبواب المصعد على ممر طويل يؤدي إلى منصة مراقبة من ثلاثة مستويات لمشاهدة الشلال وحوضه والوادي وجدران الجرف الشديدة الانحدار.



تنتقل المصاعد، التي يتسع كل منها لما يصل إلى 30 راكبًا، مباشرة إلى الأسفل عبر الصخور الصلبة.



الممر الطويل المؤدي إلى منصة المراقبة. المكان بارد حتى في الصيف.



يوفر المستوى العلوي لمنصة المراقبة إطلالة جيدة على حوض الشلال والمنحدرات المحيطة.

قوس قزح والتكوينات الصخرية العمودية والوادي الضيق

يتدفق شلال كيغون بمعدل حوالي 3 أطنان في الثانية، على الرغم من أن حجمه يمكن أن يزيد في الربيع بسبب ذوبان الثلوج أو في نهاية موسم الأمطار. يبلغ عمق حوض الشلال 4.5 متر، ويحيط به اثنا عشر شلالًا أصغر. تخلق المياه المتدفقة رذاذًا يمكن أن يصل إلى منصة المراقبة على بعد 150 مترًا عندما تحمله الرياح. يواجه الشلال الشرق، وغالبًا ما يتشكل قوس قزح عندما تشرق الشمس، خاصة في الصباح الباكر عندما يكون الطقس صافيًا، مما يخلق مشهدًا جميلًا.



قوس قزح يمتد على حوض الشلال. تم التقاط هذه الصورة قبل الساعة 9:00 صباحًا في أواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول.



الشلالات الأصغر في الأسفل ساحرة بنفس القدر.



تعتبر الشلالات وجهة سياحية شهيرة للرحلات المدرسية.

يحيط بشلال كيغون جدران ضخمة من الصخور البركانية والتكوينات المعروفة باسم المفاصل العمودية. تشكلت هذه الشقوق ذات الخمسة أو الستة جوانب بسبب التبريد البطيء للحمم البركانية بعد ثوران البركان، يضفي مظهر الجدران الوعرة روعة إضافية على الشلال.

يُقال إن اسم كيغون مشتق من سوترا الزهور، النص التأسيسي لمدرسة كيغون البوذية. لكن بعض المصادر تؤكد أن اسم الشلال مشتق من المنظر الربيعي الملون لأزهار الأزالية التي تتفتح على جدران المنحدرات. تتدفق المياه من الشلالات إلى وادي كيغون، حيث يوجد شلال نيهان الذي يبلغ ارتفاعه 20 مترًا وهو من المعالم الأخرى البارزة في المنطقة.



تعد جدران الجرف التي يمكن رؤيتها من منصة المراقبة مشهدًا مثيرًا للإعجاب.



تشكلت المفاصل العمودية منذ دهور عندما بردت الحمم البركانية ببطء بعد الثوران البركاني.



يشتهر وادي كيغون على شكل حرف V بمناظره الطبيعية الخريفية.

شلالات ريوزو ويوتاكي

بجانب شلال كيغون، يوجد في أوكو-نِيكّو شلالان مشهوران آخران، هما ريوزو ويوتاكي. يقع كلاهما على طول نهر يوكاوا، الذي يتدفق من بحيرة يونوكو إلى بحيرة تشوزينجي. ريوزو، يقع في اتجاه مجرى النهر بطول 210 أمتار، ويتدفق على شكل شلال متدرج عبر منحدرات صخرية بعرض 10 أمتار. يمتد مسار للمشي على طول جانب الشلال، مما يسمح للزوار الاستمتاع بإطلاله أقرب للمياه.

يقع شلال يوتاكي في الطرف الجنوبي لبحيرة يونوكو. يمكن الوصول إليه عن طريق البر عبر منطقة سينجوغاهارا. يتيح سطح المراقبة إلقاء نظرة فاحصة على حوض الشلال. يتميز الشلال بارتفاعه البالغ 70 مترًا عموديًا، مما يضفي عليه مشهدًا مهيبًا، حيث تتدفق مياهه على طول 110 أمتار على سطح الصخور.



المنظر من جسر ريوزو فوق الشلالات.



يوجد مسار للمشي على طول شلال ريوزو. تم التقاط هذه الصورة عند نقطة مراقبة في منتصف الطريق.



يوتاكي، تم تصويره من منصة المراقبة. ينقسم الشلال إلى تيارين بالقرب من القاع.



يربط مسار المشي لمسافات طويلة منطقة سينجوغاهارا ويوتاكي. يظهر جبل نانتاي في الخلفية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. التقارير والنصوص والصور مقدمة من Nippon.com)