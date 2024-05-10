اليابان | اليابان... الدولة الأولى في العالم في إعادة الأشياء المفقودة لأصحابها

مجتمع 11/05/2024

في عام 2023، تم تسليم 4.4 مليار ين من الأموال المفقودة إلى مراكز شرطة طوكيو. تم الإبلاغ عن فقدان ما مجموعه 8 مليار ين، وتشمل هذه الأموال النقدية بالإضافة إلى العديد من العناصر الثمينة مثل المجوهرات والأجهزة الإلكترونية والأدوات الشخصية. تعتبر ظاهرة فقدان الأموال والممتلكات من أكثر الظواهر شيوعًا في المدن الكبيرة مثل طوكيو، وتستدعي اهتمامًا خاصًا من قبل السلطات الأمنية لضمان استعادة هذه الأموال والأشياء المفقودة إلى أصحابها الشرعيين.

أفادت إدارة شرطة العاصمة أنه تم تسليم 4.4 مليون قطعة مفقودة أو منسية إلى مراكز الشرطة في طوكيو في عام 2023، بزيادة قدرها 19.9٪ على أساس سنوي. وشملت هذه القطع 4.4 مليار ين نقدًا، بزيادة 10.3٪ خلال نفس الفترة، مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا للعام الثاني على التوالي. وبلغت الأموال النقدية التي تم تسليمها 54.7٪ من إجمالي المبالغ المفقودة، أو 8.0 مليار ين.

ومن بين 4.4 مليون قطعة مفقودة، شكلت وثائق الهوية مثل رخص القيادة وبطاقات الائتمان العدد الأكبر بواقع 812,625 وثيقة، أي 18.3% من جميع العناصر. وتلتها بطاقات التنقل الذكية وكروت التنقل وبطاقات الهدايا بنسبة 471,223 وثيقة، أي 10.6%، تليها الملابس والأحذية بنسبة 400,792 وثيقة (9.0%)، ثم المحافظ بنسبة 338,823 وثيقة (7.6%)، وأخيرًا المظلات بواقع 294,196 وثيقة (6.6%).

الإبلاغ عن فقدان 600 هاتف محمول يوميًا في المتوسط

وقد تم الإبلاغ عن فقدان مجموع 219,761 هاتفًا محمولًا من قبل أصحابها في عام 2023، وهو ما يعادل متوسط فقدان 600 هاتف يوميًا. وفي الوقت نفسه، تم تسليم 142,450 هاتفًا إلى الشرطة بعد العثور عليها. وتم في النهاية إعادة أكثر من نصف الهواتف، أو 120,222 هاتفًا، إلى أصحابها.

وفقًا لوكالة الشرطة الوطنية، إذا لم تتم المطالبة بالأشياء بعد ثلاثة أشهر، تنتقل الملكية إلى الشخص الذي عثر على المفقودات. ومع ذلك، بعد شهرين آخرين، إذا لم يطالب الشخص الذي عثر على المفقودات بذلك، تنتقل الملكية إلى المحافظة.

من أصل 4.4 مليار ين نقدًا تم تسليمها إلى شرطة طوكيو والتي تم التعامل معها في عام 2023، تمت إعادة حوالي 3.2 مليار ين إلى أصحابها، وذهب 500 مليون ين إلى الأشخاص الذين عثروا عليها، وأعيد 600 مليون ين إلى مدينة طوكيو.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان © بيكستا)