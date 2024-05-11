اليابان | أشجار الساكورا في كيوتو... شجرة ساكورا واحدة تزين حديقة معبد كودايجي

سياحة وسفرثقافة 12/05/2024

يقع معبد كودايجي في حي هيغاشياما في مدينة كيوتو، وهو المثوى الأخير لكيتا نو ماندوكورو، أرملة تويوتومي هيديوشي. تتميز هذه المنطقة بشجرة شيدار-زاكورا المنعزلة الرائعة، أو شجرة الساكورا الباكية، التي تفتح أمام غرفة رئيس الدير في حديقة زن الصخرية، وهي منطقة مشهورة لمشاهدة أزهار الساكورا. يُعتبر معبد كودايجي واحدًا من أفضل الوجهات للاستمتاع بجمال زهور الساكورا في فصل الربيع في اليابان.

أزهار شجرة الساكورا الرائعة تتمايل برقة في نسيم الهواء

كيتا نو ماندوكورو، الزوجة الرسمية للساموراي تويوتومي هيديوشي، أسست معبد كودايجي في عام 1606 للصلاة من أجل راحة نفس زوجها المتوفى. على الرغم من أن الاسم الرسمي لهذا المعبد البوذي هو كودايجي جوشوزن-جي، إلا أنه يُعرف عادة باسم ”معبد نيني“ بعد أن أصبحت راهبة. تأتي شهرة المعبد بشكل رئيسي من جماله خلال فصل الخريف، مع الألوان الخاصة بهذا الموسم، على الرغم من أنه معروف أيضًا بشجرة الساكورا من نوع شيداري ساكورا.



شجرة الساكورا الوحيدة في حديقة الزن ”هاشينتي“.



تستخدم حدائق الزن الحصى والصخور لتصوير المناظر الطبيعية والمياه الجارية، ولكن الأشجار المزهرة نادرة الوجود فيها.

تتوسط موجات من الحصى المسوَّدة، شجرة الساكورا الوحيدة بجانب بوابة مهيبة تسمى تشوكوشيمون. يُقال إن الشجرة الحالية هي الرابعة التي تُزرع هنا، فتفاصيلها تمثل حكاية طويلة من الحضور والبقاء. فروعها المتدلى، المحملة بأزهار وردية فاتحة، تتأرجح في وقع النسيم، تلوح كسحر متناغم مع الموجات الحجرية المرسومة بدقة. هذا المنظر يعكس فن الزن الياباني بأبهى صوره، حيث تجتمع الطبيعة مع الفن بتناغم فائق، ينبض بالحياة والجمال.



أزهار الساكورا تقدم تباينًا جميلًا أمام خلفية البوابة العظيمة، تشوكوشيمون.



أزهار الساكورا يمكن رؤيتها من نافذة المعبد

تتفتح الزهور بجانب المعبد

على أراضي المعبد، يتفتح ما يقارب الـ 50 شجرة ساكورا ، بما في ذلك أصناف الياما-زاكورا (الساكورا البرية) وسومي يوشينو. يعتبر أفضل وقت للاستمتاع بجمال الزهور من نهاية مارس/ أذار حتى منتصف إبريل/نيسان، حيث تكون في ذروة جمالها. ولتعزيز هذه الجمالية، يتم تنوير الأراضي بشكل خاص حتى بداية مايو/أيار، ما يتيح للزوار فرصة للاستمتاع بالمشهد الرومانسي في ساعات المساء.

تتدلى أشجار الساكورا في حدائق كودايجي من شارع نيني نو ميتشي، وهو شارع ضيق مرصوف بالجرانيت يقع في المحيط الغربي للمعبد. تجوب عربات الريكيشا هذا الزقاق، مما يتيح لك فرصة الاستمتاع بالأزهار والرياح تداعب شعرك.



شجرة الساكورا البرية تتفتح بالزهور بالقرب من مكتب الاستقبال للزوار.



يمكن التمتع بشارع بنيني نو ميشي من خلال عربة ريكشا. يمكن رؤية برج ياساكا في البعد.

كيفية الوصول: يبعد معبد كودايجي مسافة 10 دقائق سيرًا على الأقدام من محطة هيغاشياما على خط موزاي لمترو مدينة كيوتو أو 15 دقيقة سيرًا على الأقدام من محطة غيون شيجو على سكة حديد كيهان.

الموقع الرسمي:

https://www.kodaiji.com/e_index.html

(النص الأصلي باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية التقرير والنص © فوجيي كازويوكي،بوكس96)