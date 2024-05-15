اليابان | تعرف على الحدائق الوطنية في شمال جزيرة كيوشو اليابانية

تشتهر حدائق كيوشو الوطنية في الشمال بجمالها الطبيعي الساحر الذي يمزج بين عناصر متعددة بطريقة فريدة. تتميز هذه الحدائق بتواجد سلسلة من البراكين النشطة والمناظر الجبلية والساحلية التي تتداخل بشكل جميل، مما يخلق منظراً بديعاً للطبيعة. ولا يقتصر جمالها على ذلك، بل تضيف الجزر الصغيرة المنتشرة في الأفق وينابيع المياه الساخنة لمسة من الجمال الساحر إلى هذا المنظر الطبيعي الرائع.

1. متنزه أونزن أماكوسا الوطني ”محافظات ناغاساكي، كوماموتو، كاغوشيما“



إطلالة على جبل فوغان من منصة المراقبة الثانية بممر نيتا. (الصورة بتصريح من منظمة كيوشو لتعزيز السياحة)

تأسس متنزه أونزين الوطني عام 1934 كواحد من أولى المحميات الوطنية في اليابان، وفي عام 1956 تم توسيع نطاق المحمية ليشمل أماكوسا في محافظة كوماموتو، مما أدى إلى تغيير اسمها إلى منتزه أونزين-أماكوسا الوطني. يوفر هذا المتنزه فرصًا متنوعة للسياح للاستمتاع بالتنوع الطبيعي الرائع في المنطقة. يشمل ذلك جبل أونزين ومنتجعاته التي تتميز بالينابيع الساخنة، والساحل الوعر لشبه جزيرة شيمابارا، وجزر أماكوسا الخلابة، بالإضافة إلى جزر أخرى في بحر ياتسوشيرو.

يتميز جبل أونزين، الذي يقع في شبه جزيرة شيمابارا، بأكثر من 20 قمة بركانية تحيط به. في بداية التسعينيات، شهدت قمة فوغين داكي نشاطًا بركانيًا أسفر عن تدفق حمم بركانية مميتة، مما أدى إلى تشكيل قمة هايسي شينزان، التي تُعتبر اليوم أعلى قمة في المنطقة بارتفاع يصل إلى 1483 مترًا. يوفر هذا الجبل فرصة استثنائية للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الوعرة المحيطة والبحر الأزرق الذي يمتد إلى الأفق. وتُعتبر الينابيع الحارة في منطقة أونزين وجهة مثيرة للاهتمام لمحبي المغامرات، حيث يتدفق منها انبعاثات بركانية بيضاء كثيفة.



قمة هايسي شينزان، أعلى قمة في سلسلة جبال أونزين. تشكلت من قبة بركانية قبل ربع قرن. (الصورة بتصريح من منظمة كيوشو لتعزيز السياحة)



يوجد أكثر من 30 ينابيع حارة بالقرب من جبل أونزين، ويعرف معظمها باسم “جيغوكو” أي جهنم، بسبب بخارها الذي يتميز برائحته الكبريتية القوية. © بيكستا.

بجنوب شرق شبه جزيرة شيمابارا تقع كل من جزيرتي أويانوجيما وكاميشيما. وبالقرب منهما توجد مجموعة من الجزر الساحرة وتعرف باسم ماتسوشيما أماكوسا بسبب الشبه الكبير الذي يوجد بينها وبين الموقع الشهير في محافظة مياجي. تتمتع المنطقة بوجود سواحل متنوعة ومياه غنية بالشعاب المرجانية الجميلة. كما يمكن للسياح القيام برحلات بحرية لمشاهدة الدلافين قارورية الأنف بين جزيرتي شيموشيما وشبه جزيرة شيمابارا.

تعد مناطق أماكوسا وشيمابارا منتزهات جيولوجية بارزة، حيث تضم كلا المنطقتين تشكيلات جيولوجية مذهلة. كانت منطقة أماكوسا في الماضي واحدة من مراكز ممارسة المسيحية المحظورة، وقد تم إدراج العديد من الكنائس التاريخية والمواقع الأخرى ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. كما شهدت المنطقة أحداثا تاريخية مهمة، بما في ذلك تمرد شيمابارا والانتفاضات الأخرى خلال بدايات فترة إيدو. تم تصنيفها ضمن قائمة اليونسكو في 16 مارس/آذار 1934، وتغطي مساحة تبلغ 28279 هكتار.



غروب الشمس فوق أماكوسا ماتسوشيما، كما يُرى من نقطة المراقبة تاكابوتوياما على جزيرة كاميشيما. © بيكستا.



من الممكن رؤية الدلافين على مدار السنة في مضيق هاياساكي بين مينامي شيمابارا وشيموشيما. (الصورة بتصريح من منظمة كيوشو لتعزيز السياحة)

2. متنزه أسوكوجو الوطني ”محافظتي كوماموتو وأويتا“



صورة لقمة دايكانبو داكى،أحد قمم جبل كيتاغايرين، توفر هذه القمة إطلالة بانورامية على القمم البعيدة وحقول الأرز الموجودة في الحوض البركاني الشاسع لجبل أسو. © بيكستا.

يقع متنزه جبل آسو الوطني في جزيرة كيوشو، أكبر جزر اليابان، ويُعد وجهة مثالية لمحبي الطبيعة والمغامرة. يتميز المتنزه بمناظره الطبيعية الخلابة التي تشمل بركان آسو النشط، وجبال كوجو الشاهقة، وهضاب تسورومي الخضراء، وبحيرة يوفو المتلألئة.

تتربع فوهة جبل آسو على مساحة تبلغ 25 كيلومترًا من الشمال إلى الجنوب، و18 كيلومترًا من الشرق إلى الغرب. وتضم هذه الفوهة الضخمة خمسة قمم، وهي تاكا داكي وناكا داكي ونيكو داكي وكيشيما داكي وإيبوشي داكي، وتُعتبر قمة ناكا داكي الأهم من بينها. يمكن للسياح الاستمتاع بمشاهدة الفوهة البركانية المتوهجة في تجربة فريدة وساحرة. ويحيط بالمنطقة كلها هضاب كوساسينريغاهاما، وقمم نائمة على شكل مخروطي، أبرزها قمة كوميزوكا، بالإضافة إلى مناظر طبيعية أخرى ساحرة على امتداد البصر.



صورة لفوهة ناكا داكي وهي مغطاة بشكل جزئي بالثلوج الشتوية. (الصورة بتصريح من منظمة كيوشو لتعزيز السياحة)



صورة لكوساسينريغاهاما، وهي بقايا فوهة بركانية خامدة، يبلغ قطرها حوالي كيلومتر واحد. توفر إطلالة ساحرة تجمع بين المروج والبرك. (الصورة بتصريح من منظمة كيوشو لتعزيز السياحة)



قمة كوميزوكا التي تشكلت منذ حوالي 3000 سنة، ما زالت تحتفظ ببقايا فوهتها في القمة. الصورة (بتصريح من منظمة كيوشو لتعزيز السياحة)

تتميز جبال كوجو بكونها موطناً لتنوع غني من النباتات الجبلية، وأشهر ما يميزها زهرة الأزاليا. وما يزيد المنطقة جمالاً وجود هضاب كوجو وهضاب هاندا، وأراضي بوغاتسورو وتاديوارا الرطبة.



صورة لتشوجابارو الموجود بهضبة هاندا على طريق يامانامي السيار والذي يربط بين آسو وبيبو عبر سلسلة كوجو. (الصورة بتصريح من منظمة كيوشو لتعزيز السياحة)



إطلالة على مساحات شاسعة من أراضي تاديوارا الرطبة، الموجودة على ارتفاع 1,000 متر فوق هضبة شوجابارو، تغطيها مجموعة واسعة من النباتات المستنقعية. (الصورة بتصريح من منظمة كيوشو لتعزيز السياحة)



صورة لبحر من زهور الأزاليا في كيوشو باتجاه جبل ميماتا وجبال كوجو في الخلفية.( الصورة بتصريح من منظمة كيوشو لتعزيز السياحة)

تنبع الينابيع الساخنة في يوفوين وبيبو من جبل يوفو وجبل تسورومي في الطرف الشمالي للمنتزه. ولكن لا تقتصر المتعة في زيارة المنطقة على تلك الينابيع فقط، بل يمكن لهواة المشي لمسافات طويلة على قمم الجبال الاستمتاع بالمناظر الرائعة لحوض يوفوين وخليج بيبو وجبال كوجو.

”تم تعيين المنطقة كمتنزه في 4 ديسمبر/ كانون الأول 1934، وتبلغ مساحتها 72,678 هكتارًا“.



صورة لجبل تسورومي كما يُرى من جبل يوفو. (الصورة بتصريح من منظمة كيوشو لتعزيز السياحة)

3. متنزه سايكاي الوطني ”محافظة ناغاساكي“



صورة لمنحدرات أوزيزاكي على جزيرة فوكوي، تمتد لمسافة 15 كيلومترًا على ارتفاع يزيد عن 100 متر. (الصورة بتصريح من منظمة كيوشو لتعزيز السياحة)

يقع متنزه سايكاي الوطني في شمال غرب محافظة ناغازاكي، ويشمل جزر كوجوكوشيما، وشبه جزيرة تاواراغورا في خليج ساسيبو، وجزيرة هيرادو، وجزر غوتو. يتميز المتنزه بسواحله المعقدة وتعدد جزره.

وتُعدّ جزر كوجوكوشيما التي تضمّ أرخبيلًا مكوّنًا من أكثر من 208 جزيرة، وجهة سياحية شهيرةً لعشاق البحر لقضاء عطلهم. ولا تقتصر جاذبية هذه الجزر على سواحلها والأنشطة البحرية فحسب، بل لها مميزات أخرى كفرصة الاستمتاع بمشاهدة البساطين الشاسعة من أزهار الأزاليا عند تفتحها وهذا ما يضفي على المكان سحرًا خاصًا، بالإضافة إلى إمكانية الاستمتاع بإطلالة بانورامية خلابة على أرخبيل الجزر بأكمله.

كما تتميّز جزيرة هيرادو الموجودة ضمن نطاق هذا الأرخبيل بتضاريسها البركانية الفريدة، حيث تشكّل الصخور البركانية المتعددة تضاريس طبيعية متنوّعة، بما في ذلك جبل ساشي وجبل شيجيكي وهضبة الحمم البركانية في ممر كاواشي وجبل ياسومان.



إطلالة ساحرة على كوغوكوشيما، تم التقاط الصورة من منصة المراقبة على جبل إيشي. (الصورة بتصريح من منظمة كيوشو لتعزيز السياحة)



إطلالة خلابة على جزر كوغوكوشياما من بين بساطين أزهار الأزاليا بناغوشياما. (© بيكستا)



إطلالة من هضبة الحمم البازلتية والمعروفة باسم ممر كاواتشي بهيرادو، تعتبر تحفة طبيعية بإطلالتها المميزة على بحر غينكاي وجزر كوغوكوشيما. (© بيكستا)

تمتد جزر غوتو على مساحة تبلغ حوالي 80 كيلومترًا في بحر الصين الشرقي، وتتكون من سبع جزر رئيسية إلى جانب حوالي 140 جزيرة صغيرة أخرى. عملت أمواج البحر المتلاطمة على مدار السنين على نحت خطوط ساحل الجزر بأشكال هندسية معقدة، بينما تتميز المناطق الداخلية لجزرها بتضاريس جبلية خضراء ومناظر طبيعية خلابة.

وما يزيد من سحر جزر غوتو هو وجود العديد من الكنائس التاريخية التي تعود إلى عصر الاضطهاد الديني، حيث كانت ملاذًا للمسيحيين السريين. وقد ساهم إدراج منظمة اليونسكو لهذه المواقع التاريخية، بالإضافة إلى العديد من الشواطئ الجميلة على الجزر، في تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية شهيرة تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم.

”تاريخ التصنيف: 16 مارس/ آذار 1955. المساحة: 24,646 هكتار“.



كنيسة نبوكي شيدت عام 1908 على جزيرة نوزاكي المهجورة. (© بيكستا)



شاطئ تاكاهاما ذو الرمال البيضاء، ملاذ صيفي ساحر في جزيرة فوكوي. (الصورة بتصريح من منظمة كيوشو لتعزيز السياحة)

4. منتزه سيتونايكاي الوطني بمحافظتي أويتا وفوكوؤكا



صورة مضيق كانمون كما يُرى من منصة مراقبة بحديقة ميكاري. (© بيكستا)

حديقة سيتوناي الوطنية تعتبر أكبر محمية طبيعية في اليابان، حيث تمتد عبر منطقة إدارية واحدة تضم 10 محافظات، بدءًا من أوساكا في الشرق وصولاً إلى أويتا وفوكوؤكا في الغرب. تغطي الحديقة مساحة شاسعة تزيد عن 900,000 هكتار، وتشمل مياه البحر الداخلي نفسه.

من بين المناطق البارزة في محافظة أويتا تشمل الأماكن المحيطة بقمة جبل فوتاغو على شبه جزيرة كونيساكي، وجزيرة هيميشيما في البحر الشمالي. أما في محافظة فوكوكا، فإن المنطقة الوحيدة المعتمدة ضمن نطاق المحمية هي حديقة ميكاري في منطقة موجي شمال كيوشو، والتي تطل على مضيق كانمون.

”تاريخ التصنيف: 16 مارس/ آذار 1934. المساحة: 66,934 هكتار“.



إطلالة على رأس كانونزاكي في جزيرة هيميشيما الممتد في البحر، وهو عبارة عن صخرة من الزجاج البركاني. (الصورة بتصريح من منظمة كيوشو لتعزيز السياحة)

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: إطلالة على متنزه سايكاي الوطني وكوجوكوشيما، تم التقاطها من مرصد مراقبة تينكايهو على شبه جزيرة تاواراغاورا. © بيكستا)