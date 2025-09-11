اليابان | بطولة العالم لألعاب القوى 2025.. هل تحقق اليابان طموحاتها في الميداليات؟

تستعد طوكيو لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى في سبتمبر/أيلول 2025، حيث ستتجه أنظار العالم إلى العاصمة اليابانية التي تعود مجددًا إلى الواجهة الرياضية الدولية. وبينما يترقب عشاق الرياضة من مختلف القارات المنافسات المثيرة، يولي الجمهور المحلي اهتمامًا خاصًا بنخبة من أبرز العدائين والعداءات اليابانيين، الذين لا يمثلون فقط طموحهم الشخصي على المضمار، بل يجسدون أيضًا آمال بلاد الشمس المشرقة في حصد الميداليات وترك بصمة قوية في هذا الحدث العالمي.

السعي نحو منصة التتويج

تستضيف طوكيو في الفترة من 13 إلى 21 سبتمبر/ أيلول 2025 بطولة العالم لألعاب القوى، في عودة مرتقبة للبطولة إلى العاصمة اليابانية للمرة الأولى منذ عام 1991. يشارك الفريق الياباني هذا العام بقوة عبر 80 رياضيًا ورياضية، في أجواء يتطلع فيها الجمهور المحلي إلى تألق أبطاله على أرض الوطن.

فيما يلي لمحة عن نخبة من أبرز نجوم اليابان المشاركين، ممن يطمحون إلى تحطيم أرقام وطنية جديدة، بل وربما انتزاع ألقاب عالمية وسط تشجيع جماهيري صاخب يملأ مدرجات البطولة.

كيتاغوتشي هاروكا (رمي الرمح للسيدات)



تاريخ الميلاد: 16 مارس/ آذار 1998. من مواليد: هوكايدو. الإنجازات الكبرى: ميدالية ذهبية، أولمبياد باريس، 2024؛ ميدالية ذهبية، بطولة العالم لألعاب القوى، 2023؛ ميدالية برونزية، بطولة العالم لألعاب القوى، 2022. (© كيودو/ غيتي)

مشاعر مختلطة لبطلة أولمبية

لا شك أن لاعبة رمي الرمح كيتاغوتشي هاروكا شعرت بمرارة الغياب عندما اضطرت إلى الانسحاب من بطولة اليابان الوطنية في يوليو 2025 بسبب آلام في مرفقها الأيمن. فرغم كونها النجمة الأبرز في ألعاب القوى اليابانية، لم يكن أمامها خيار سوى متابعة المنافسات من خلف الشاشة. تجربة وصفتها لاحقًا بأنها ”أبكتها مرات عديدة“، لكنها في الوقت نفسه منحتها دفعة جديدة من العزيمة. وقالت: ”لقد كانت مصدر إلهام حقيقي. أريد مواصلة المضي قدمًا دون أن أفقد الأمل“.

اسم كيتاغوتشي أصبح محفورًا في تاريخ الرياضة اليابانية. ففي بطولة العالم لألعاب القوى 2023 في بودابست، حققت إنجازًا تاريخيًا بفوزها بأول لقب عالمي. وبعدها بعام في باريس، انتزعت أول ذهبية أولمبية لليابان في سباقات ألعاب القوى للسيدات، تاركة صورة لا تُنسى وهي تقرع جرس النصر في الملعب الأولمبي. لكن بينما كانت تستعد للدفاع عن لقبها العالمي على أرض الوطن، حيث تُقام البطولة لأول مرة منذ 18 عامًا، جاءت الانتكاسة المفاجئة.

في لقاء دولي أقيم في يونيو، شعرت بأن شيئًا ما ليس على ما يرام. كتبت لاحقًا على حسابها على منصة إكس: ”بعد المنافسة في جمهورية التشيك، لاحظتُ انزعاجًا في مرفقي الأيمن. وكشف فحص طبي بعد عودتي إلى اليابان مباشرةً عن وجود التهاب، لذلك قررتُ الانسحاب من بطولة اليابان“.

التشخيص كان التهاب لقيمة المرفق الأنسي، وهي إصابة شائعة لدى لاعبي الغولف والتنس، تنتج عن الإفراط في استخدام المرفق والمعصم وتُسبب التهاب النتوء العظمي في الجزء الداخلي من المفصل. لحسن الحظ، وبصفتها بطلة العالم المدافعة عن لقبها، كان مكانها في المنتخب الوطني مضمونًا، ما سمح لها بتوخي الحذر وتخطي البطولة المحلية. وق خططت للعودة في 20 أغسطس/ آب في لقاء الدوري الماسي في لوزان بسويسرا، لكن عودتها جاءت باهتة بعد أن أنهت المنافسة في المركز العاشر، في إشارة إلى أن طريق التعافي الكامل ما زال مليئًا بالتحديات.

السعي وراء علامة الـ 70 مترًا

تتجاوز طموحات كيتاغوتشي هاروكا مجرد الدفاع عن لقبها العالمي، فالمشجعون والمدربون يترقبون لحظة تاريخية يرونها فيها تتخطى حاجز السبعين مترًا، المسافة التي تكاد تكون حلمًا بعيد المنال. أفضل رقم شخصي لها حتى الآن بلغ 67.38 مترًا في لقاء الدوري الماسي ببروكسل عام 2023، وهو الرقم القياسي الوطني لليابان أيضًا. أما الرقم القياسي العالمي للسيدات، والبالغ 72.28 مترًا، فقد سجّلته التشيكية باربورا شبوتاكوفا عام 2008. ومنذ تعديل مواصفات الرمح عام 1999، لم تتمكن سوى خمس نساء فقط من كسر حاجز السبعين مترًا، وهو إنجاز يتطلب تنفيذًا شبه مثالي وظروفًا مثالية.

في السابع من يوليو، وأثناء المؤتمر الصحفي الخاص بالفريق الياباني، طُلب من كيتاغوتشي المشاركة في طقوس تاناباتا التقليدية. كتبت على قصاصة الورق ”التانزاكو“ الأمنية التالية: ”ليطِر الرمح مستقيمًا.“ كلمات بسيطة، تكاد تبدو طفولية. لكنها في عالم رمي الرمح تختزل أصعب الحقائق: خطأ واحد في الشكل، وانحراف بسيط في التقنية، كفيل بأن يطيح بالأحلام من خلال إصابتها الأخيرة، تجد كيتاغوتشي نفسها مضطرة للعودة إلى الأساسيات. فهناك، في بساطة الحركات الأولى، تسعى إلى إعادة اكتشاف الطريق نحو الكمال. إنها رحلة عودة إلى الجذور، وأمل بأن يقودها ذلك إلى الرقم الذي لطالما راودها.

كاوانو ماساتورا (سباق المشي 35 كيلومترًا للرجال)



تاريخ الميلاد: 23 أكتوبر/ تشرين الأول 1998. من مواليد: محافظة مييازاكي. الإنجازات الكبرى: رقم قياسي عالمي، 35 كم، بطولة اليابان الوطنية 2024؛ ميدالية برونزية، بطولة العالم لألعاب القوى، 2023؛ ميدالية فضية، بطولة العالم لألعاب القوى، 2022؛ المركز السادس، أولمبياد طوكيو، 2021. (© كيودو)

قوة عالمية المستوى

في سباق المشي الياباني، حيث يزاحم الأبطال الكبار بعضهم البعض، انتزع كاوانو ماساتورا بطاقته إلى بطولة العالم بتحقيقه رقمًا قياسيًا عالميًا، ليصبح محط آمال الجماهير في الفوز بأول ميدالية ذهبية في مسيرته.

غير أن طريقه لم يكن مفروشًا بالورود. ففي السادس من أغسطس/ آب 2021، وأثناء دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، شارك كاوانو في سباق المشي لمسافة 50 كيلومترًا الذي أقيم في مدينة سابورو، المختارة لمناخها البارد. لكن موجة حر غير متوقعة رفعت درجات الحرارة فوق 30 درجة مئوية قبل التاسعة صباحًا. وعند الكيلومتر الحادي والأربعين، انهار على الطريق وتقيأ بسبب ما بدا أنها ضربة شمس. ومع ذلك، استجمع ما تبقى من قوته، وواصل السير بأسنانه المشدودة حتى خط النهاية، محققًا المركز السادس كأفضل متسابق ياباني في السباق.

وبعد تلك الدورة، طُوي ملف سباق الـ 50 كيلومترًا، ليحل محله سباق الـ 35 كيلومترًا اعتبارًا من عام 2022. وبطولة طوكيو في سبتمبر 2025 ستكون المرة الثالثة فقط التي يُقام فيها هذا السباق في بطولة العالم لألعاب القوى، والمرة الثالثة التي يخوضها كاوانو على التوالي.

في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأمام جماهير تاكاهاتا بمحافظة ياماغاتا، دوّن كاوانو اسمه في سجلات التاريخ بتوقيت بلغ ساعتين و21 دقيقة و47 ثانية، مسجّلًا أول رقم قياسي عالمي في هذه المسافة، بعدما اعتمدت منظمة ألعاب القوى العالمية زمنًا أقل من ساعتين و22 دقيقة كمعيار رسمي. هذا الإنجاز لم يضمن له مكانًا فوريًا في المنتخب الوطني فحسب، بل ثبّت أيضًا مكانته بين نخبة متسابقي العالم.

عقب السباق، قال كاوانو بثبات: ”لقد كسبت حق المشاركة في بطولة العالم، لكن هذا ليس الهدف. إنه مجرد خط البداية. تدربت طويلًا على الوتيرة العالية، واليوم رأيت ثمار جهدي. أشعر بالسعادة لأن ما بنيته بدأ يؤتي أكله“.

لكن سقف التحدي ارتفع سريعًا. ففي مارس/ آذار الماضي، حطم الكندي إيفان دانفي رقمه بفارق سبع ثوانٍ، ولم يلبث الإيطالي ماسيمو ستانو، بطل أولمبياد طوكيو لمسافة 20 كيلومترًا، أن خفّضه أكثر في مايو، مسجلًا ساعتين و20 دقيقة و43 ثانية. وهكذا يجد كاوانو نفسه أمام سباق جديد، لا يقتصر على المسار، بل يمتد إلى إثبات الذات في مواجهة أبطال العالم.

إدارة الحرارة ستكون مفتاح النجاح

في بطولات العالم، برهن كاوانو على ثباته وقدرته على المنافسة، فانتزع الميدالية الفضية في أوريغون عام 2022، ثم أضاف البرونزية في بودابست عام 2023. أما في أولمبياد باريس العام الماضي، فلم يُدرج سباق المشي لمسافة 35 كيلومترًا ضمن المنافسات، فشارك بدلًا من ذلك في سباق التتابع المختلط إلى جانب أوكادا كوميكو من فوجيتسو، وحلّ الثنائي في المركز الثامن. ومع اقتراب بطولة طوكيو، تعكس كلماته عن ”الوقوف أخيرًا على خط البداية“ النضج الذي بلغه بعد رحلة طويلة من التجارب القاسية على الساحة العالمية.

ينطلق سباق المشي لمسافة 35 كيلومترًا للرجال والسيدات في تمام الساعة الثامنة صباحًا يوم 13 سبتمبر/ أيلول، في اليوم الافتتاحي للبطولة. ورغم أن الموعد يأتي متأخرًا شهرًا عن أولمبياد طوكيو، فإن التوقعات تشير إلى أجواء شديدة الحرارة. ولهذا، يولي المتسابقون اليابانيون أقصى درجات الاهتمام لاستعداداتهم لمواجهة الظروف المناخية. كاوانو، الذي لم ينسَ دروس السنوات الماضية، يدخل هذه البطولة بعزيمة أكبر، واضعًا نصب عينيه اعتلاء قمة العالم.

تاناكا نوزومي (1500 متر و5000 متر للسيدات)



تاريخ الميلاد: 4 سبتمبر/ أيلول 1999. من مواليد: محافظة هيوغو. الإنجازات الكبرى: المركز الثامن، 5000 متر، بطولة العالم لألعاب القوى، 2023؛ المركز الثامن، 1500 متر، أولمبياد طوكيو، 2021. (© جيجي برس/ أ ف ب)

الانتقال إلى الاحتراف قبل عامين

ربما كان دافعها هو شعورها بأنها لم تعد قادرة على الاكتفاء بما وصلت إليه. ففي أبريل/ نيسان 2023، اتخذت تاناكا نوزومي، نجمة سباقات المسافات المتوسطة والطويلة في اليابان، قرارًا جريئًا بترك فريقها في شركة تويوتا للصناعات، لتوقع عقدًا مع شركة نيو بالانس الأمريكية لصناعة الأحذية ومقرها بوسطن. خطوة كهذه كانت حاسمة، إذ أدركت تاناكا أن منافسة نخبة عداءات العالم تتطلب منها التدريب في بيئة دولية احترافية بحق.

العلاقة بينها وبين نيو بالانس ليست وليدة اللحظة؛ فمنذ أيامها في جامعة دوشيشا عام 2019، تلقت دعماً من الشركة تمثل في توفير الأحذية وغيرها. ومع انتقالها إلى بوسطن والتدرب مع فريق نيو بالانس هناك، شعرت بأنها اكتسبت زخمًا جديدًا لتغيير مسارها.

تقول تاناكا: ”مع اكتسابي خبرة أكبر في السباقات العالمية، تزايدت رغبتي في التطور إلى ما هو أبعد مما حققته حتى الآن. أريد أن أتدرّب مع فرق مختلفة، في أماكن مختلفة، وأبني إيقاعًا يتماشى مع أفضل الرياضيات في العالم خلال الموسم التنافسي“.

لم تكن هذه الطموحات مفاجئة، فقد أبهرت تاناكا اليابان والعالم قبل أربع سنوات حين احتلت المركز الثامن في سباق 1500 متر للسيدات في أولمبياد طوكيو. كان ذلك أول حضور ياباني في نهائيات المسافات المتوسطة للسيدات منذ 93 عامًا، منذ أن أحرزت هيتومي كينوي الميدالية الفضية في سباق 800 متر في أولمبياد أمستردام عام 1928. بفضل سرعتها الاستثنائية، أصبحت تاناكا منذ ذلك الحين أيقونة العدّاءات اليابانيات.

صحيح أن فريقها السابق، تويوتا إندستريز، يُعدّ من أقوى الفرق في نظام الرياضة المؤسسية في اليابان، وقد وفر لها بيئة مثالية للنجاح محليًا، إلا أن طموحها تخطى ذلك. وعندما أعلنت رحيلها، اعترفت بصراحة: ”في الفترة الأخيرة، شعرت أنني فقدت شغفي، وكأنني أستسلم لليأس“.

السفر حول العالم مع والدها/مدربها

منذ أيام دراستها الجامعية، تولى والدها كاتسوتوشي، العداء السابق في أحد فرق الشركات، مهمة تدريبها، وهو الآن مدربها بدوام كامل. جاب الاثنان العالم معًا، من كينيا إلى الولايات المتحدة، ليتدربا جنبًا إلى جنب مع عدّائين دوليين، في رحلة هدفها الارتقاء بمستواها إلى قمة سباقات المسافات المتوسطة والطويلة.

لم تكن مسيرة تاناكا خالية من التحديات. ففي بطولة العالم 2023 في بودابست، أول اختبار رئيسي لها بعد احترافها، حققت المركز الثامن في سباق 5000 متر النهائي، لكنها أخفقت في سباق 1500 متر بعد خروجها من الدور نصف النهائي. ثم جاء أولمبياد باريس العام الماضي لتضاعف خيبة الأمل، إذ فشلت في بلوغ النهائيات في كلا السباقين، الأمر الذي زاد من عزمها على أن تترك بصمتها في بطولة العالم بطوكيو.

تاناكا نفسها استحضرت تلك التجربة في مؤتمر صحفي عقب انضمامها إلى المنتخب الياباني، قائلة: ”كان دعم الجماهير للعدّائين الفرنسيين في باريس مذهلًا. شعرتُ وكأنني أندفع بقوة إضافية. هذا النوع من الطاقة يمنحك زخمًا لا يوصف. ولهذا، فإن خوض السباق أمام جمهور كبير هنا في طوكيو يُمثل أفضلية حقيقية“. اليوم، ومع الترقب الجماهيري الكبير، ترى تاناكا في بطولة طوكيو فرصة استثنائية لتحويل الدعم المحلي إلى منصة لانطلاقتها نحو العالمية.

كيريو يوشيهيدي (100 متر وتتابع 4×100 متر للرجال)



تاريخ الميلاد: 15 ديسمبر/ كانون الأول 1995. من مواليد: محافظة شيغا. الإنجازات الكبرى: ميدالية فضية، تتابع 4×100 متر، بطولة العالم، 2019؛ ميدالية برونزية، تتابع 4×100 متر، بطولة العالم، 2017؛ ميدالية فضية، تتابع 4×100 متر، أولمبياد ريو، 2016. (© جيجي برس)

إعادة اكتشاف شعور العودة من جديد

شعر كيريو وكأنه خرج من نفق طويل مظلم حين أوقف المؤقت عند 9.99 ثانية. ففي الثالث من أغسطس/آب 2025، خلال تجربة فوجي هوكوروكو العالمية بمحافظة ياماناشي، كسر حاجز العشر ثوانٍ للمرة الأولى منذ ثماني سنوات. الرجل الذي دوّن اسمه في التاريخ عام 2017 كأول عداء ياباني يقطع الـ100 متر في أقل من عشر ثوانٍ (9.98 ثوانٍ)، أثبت أنه لا يزال قادرًا على العودة إلى سابق عهده.

مسيرته حملت لحظات تألق وخيبات. ففي أولمبياد ريو 2016 شارك في سباق 100 متر، وأسهم أيضًا في إهداء اليابان فضية سباق التتابع 4×100 متر. لكن الأعوام التالية لم تسر على نفس المنوال؛ إذ فشل في التأهل للسباق الفردي في دورتي طوكيو 2021 وباريس 2024، ورغم ضمه إلى فريق التتابع، لم يعتلِ منصة التتويج. شيئًا فشيئًا، بدا أن حضوره في ساحة العدو اليابانية يتلاشى وسط بروز جيل جديد من المواهب.

المنافسة على لقب أسرع رجل في اليابان اشتدت أكثر في السنوات الأخيرة. ففي يوليو/ تموز 2025، لفت الأنظار طالب الثانوية شيميزو سوراتو (16 عامًا) من مدرسة سيريو في إيشيكاوا، حين حطم الرقم القياسي الوطني المدرسي الذي ظل كيريو يحتفظ به لسنوات. بتسجيله 10.00 ثوانٍ، دوّن شيميزو رقمًا عالميًا جديدًا لفئة دون 18 عامًا، معترفًا به من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

لكن خلف مسارح السباق، كان كيريو يخوض معركته الخاصة. بعد أولمبياد طوكيو، كشف أنه يعاني منذ سنوات دراسته الجامعية من التهاب القولون التقرحي، وهو مرض مزمن معترف به رسميًا من الحكومة. أعقب هذا الإعلان ابتعاده عن المنافسات لثلاثة أشهر. الأطباء أخبروه أن التوتر هو المحفز الرئيسي، ومع الضغط الهائل المستمر، لم ينهك ذهنه فحسب، بل أثقل جسده أيضًا.

دفعة معنوية من أحذية ”سوبر سبايكس“

بعد سنوات من المعاناة، عاد كيريو ليعتلي قمة سباق 100 متر رجال في بطولة اليابان في يوليو/ تموز، محققًا لقبه الوطني الأول منذ خمس سنوات. ومنذ خريف العام الماضي، بات يتسابق مرتديًا أحذية ”سوبر سبايكس“ ذات النعل السميك، التي أصبحت السلاح المفضل لنخبة عدائي العالم. ومع تأقلمه المتزايد معها، بدا أن خطوته استعادت قوتها ورشاقتها، لتلعب دورًا حاسمًا في عودته. عند عبوره خط النهاية، لم يستطع كبح دموعه، واعترف قائلًا: ”أمارس الجري على المضمار منذ المرحلة الإعدادية، منذ أكثر من عشر سنوات. لكن هذه كانت المرة الأولى التي أذرف فيها دموع الفرح“.

جاء هذا الانتصار ليُمهّد لإنجاز ثانٍ في أغسطس، حين كسر حاجز العشر ثوانٍ مجددًا في تجربة فوجي هوكوروكو العالمية. انتصاران متتاليان منحا مسيرته بريقًا جديدًا، وأعادا صياغة علاقته بالرياضة التي كاد يفقدها.

قال بعد السباق: ”كان كل عام حافلًا بالتحديات. كانت هناك فترات اضطررت فيها للتدرب بطريقة معينة، أو إعادة التفكير فيما يجب تغييره. استمر ذلك لثماني سنوات كاملة. لو اعتزلت يومًا ما، أعلم أن تلك السنوات التي لم أحقق فيها أزمنة سريعة ستظل جزءًا أساسيًا مني، ومصدر فخر حقيقي“.

يبلغ كيريو الثلاثين من عمره في ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وبعد أن عبر وادي النكسات واستعاد مكانته بين عمالقة المضمار، يقف العداء المخضرم على أعتاب مرحلة جديدة، فيما تتجه أنظار اليابان كلها إلى أدائه المنتظر في بطولة العالم بطوكيو.

نجوم محتملون آخرون

تُشارك اليابان في بطولة العالم لألعاب القوى هذا العام بفريق قوي يضم 80 لاعبًا، يجمع بين الخبرة والشباب الواعد. نلقي فيما يلي نظرة على بعض أعضاء الفريق الذين يحظون بتوقعات عالية واهتمام واسع من الجماهير، مع اقتراب موعد المنافسات.

ميورا ريوجي (سباق 3000 متر موانع للرجال)



تاريخ الميلاد: 11 فبراير/ شباط 2002. من مواليد: محافظة شيماني. الإنجازات الكبرى: رقم قياسي وطني (08:03.43)، بطولة الدوري الماسي في موناكو، 2025 (ثالث أفضل أداء لموسم 2025)؛ المركز الثامن، أولمبياد باريس، 2024؛ المركز السادس، بطولة العالم لألعاب القوى، 2023؛ المركز السابع، أولمبياد طوكيو، 2021. (© رويترز)

يامانيشي توشيكازو (سباق المشي 20 كيلومترًا للرجال)



تاريخ الميلاد: 15 فبراير/ شباط 1996. من مواليد: محافظة كيوتو. الإنجازات الكبرى: رقم قياسي عالمي (1:16:10)، بطولة اليابان الوطنية، 2025؛ ميدالية ذهبية، بطولة العالم لألعاب القوى، 2022؛ ميدالية برونزية، أولمبياد طوكيو، 2021؛ ميدالية ذهبية، بطولة العالم لألعاب القوى، 2019. (© غييرمو مارتينيز/رويترز)

موراتاكي راشيد (110 متر حواجز للرجال)



تاريخ الميلاد: 6 فبراير/ شباط 2002. من مواليد: محافظة تشيبا. الإنجازات الكبرى: رقم قياسي وطني (12.92)، ألعاب الليل الرياضية في فوكوي، 2025 (ثاني أفضل أداء لموسم 2025)؛ المركز الخامس، أولمبياد باريس، 2024. (© رويترز)

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: من اليسار، كيتاكوتشي هاروكا [© كيودو/ غيتي]، كاوانو ماساتورا [© كيودو]، تاناكا نوزومي [© جيجي برس/ أ ف ب]، وكيريو يوشيهيدي [© جيجي برس].)